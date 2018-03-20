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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:35

lapay

Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
Хотя чтобы не подставляться, логичнее было убить бывшего агента битой с эмблемой ближайшего бейсбольного клуба.
Те кто перебежал из агентов намёк и так бы поняли, не дураки, зато следов кроме английской биты якобы от хулиганов не было бы никаких.

Гордону тут недавно задали этот вопрос о глупой мотивации - он ответил, что возможно Путин специально нарывался на санкции и наезды британцев перед выборами, чтобы мобилизовать свой электорат.
Гипотетически как одну из версий это объяснение Гордона можно принять.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:13

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.

Можливо, це не перший випадок, як і з полонієм, але щось пішло не так...
Путя образився, не випадково ж він розповідав про щура у кутку. У нас вони і не ховаються...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:36

  freeze написав:lapay

Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.


А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:44

  Sommer написав:
  freeze написав:lapay

Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.


А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?


Почему глупая? А для чего грады перевозились, например, не для салютов же. Несомненно Буки и завозились, чтобы сбивать самолёты, иначе зачем они были нужны.
freeze
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