RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:35

lapay

Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
Хотя чтобы не подставляться, логичнее было убить бывшего агента битой с эмблемой ближайшего бейсбольного клуба.
Те кто перебежал из агентов намёк и так бы поняли, не дураки, зато следов кроме английской биты якобы от хулиганов не было бы никаких.

Гордону тут недавно задали этот вопрос о глупой мотивации - он ответил, что возможно Путин специально нарывался на санкции и наезды британцев перед выборами, чтобы мобилизовать свой электорат.
Гипотетически как одну из версий это объяснение Гордона можно принять.
freeze
4
 
Повідомлень: 7469
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2022 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:13

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.

Можливо, це не перший випадок, як і з полонієм, але щось пішло не так...
Путя образився, не випадково ж він розповідав про щура у кутку. У нас вони і не ховаються...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5522
З нами з: 01.08.15
Подякував: 723 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:36

  freeze написав:lapay

Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.


А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 07.04.17
Подякував: 131 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:44

  Sommer написав:
  freeze написав:lapay

Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.


А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?


Почему глупая? А для чего грады перевозились, например, не для салютов же. Несомненно Буки и завозились, чтобы сбивать самолёты, иначе зачем они были нужны.
freeze
4
 
Повідомлень: 7469
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2022 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:43

  freeze написав:
  Sommer написав:
  freeze написав:lapay

Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.


А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?


Почему глупая? А для чего грады перевозились, например, не для салютов же. Несомненно Буки и завозились, чтобы сбивать самолёты, иначе зачем они были нужны.


Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 07.04.17
Подякував: 131 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:02

  Sommer написав:Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают.


Для этого совсем необязательно оставлять возле жертвы окровавленное удостоверение сотрудника ФСБ - как в случае со Скрипалем. Человечество придумало тысячи других способов отправить на тот свет, тихих и незаметных, или же громких, но плохо идентифицированных по исполнителю. Тем более все беглецы, повторяю, намёк бы поняли на сто процентов, бывшие сотрудники спецслужб и предполагаемые будущие беглецы понимают всё с полунамёка.

Хотя я полностью не исключаю, что путин намеренно вызвал огонь на себя для получения нужного результата на прошедших выборах. Возможно тут Гордон прав с его версией. Я на самом деле в этом мире ни чему не удивляюсь.
freeze
4
 
Повідомлень: 7469
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2022 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:15

  freeze написав:
  Sommer написав:Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают.


Для этого совсем необязательно оставлять возле жертвы окровавленное удостоверение сотрудника ФСБ - как в случае со Скрипалем.

Ну не нравится пример с "Буком" - возьмем пример с Крымом или Донбассом. Казалось бы, совсем необязательно врать про "ихтамнет" и "броневики можно купить в военторге". Совсем необязательно отправлять специфическое вооружение, которого никогда не было у Украины и офицеров ГРУ, которые "просто заблудились/поехали в отпуск".

Совсем необязательно - но почему-то делают.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 07.04.17
Подякував: 131 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.