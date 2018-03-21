Додано: Сер 21 бер, 2018 22:02

Sommer написав: Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают. Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают.

Для этого совсем необязательно оставлять возле жертвы окровавленное удостоверение сотрудника ФСБ - как в случае со Скрипалем. Человечество придумало тысячи других способов отправить на тот свет, тихих и незаметных, или же громких, но плохо идентифицированных по исполнителю. Тем более все беглецы, повторяю, намёк бы поняли на сто процентов, бывшие сотрудники спецслужб и предполагаемые будущие беглецы понимают всё с полунамёка.Хотя я полностью не исключаю, что путин намеренно вызвал огонь на себя для получения нужного результата на прошедших выборах. Возможно тут Гордон прав с его версией. Я на самом деле в этом мире ни чему не удивляюсь.