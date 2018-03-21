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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:35
lapay
Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
Хотя чтобы не подставляться, логичнее было убить бывшего агента битой с эмблемой ближайшего бейсбольного клуба.
Те кто перебежал из агентов намёк и так бы поняли, не дураки, зато следов кроме английской биты якобы от хулиганов не было бы никаких.
Гордону тут недавно задали этот вопрос о глупой мотивации - он ответил, что возможно Путин специально нарывался на санкции и наезды британцев перед выборами, чтобы мобилизовать свой электорат.
Гипотетически как одну из версий это объяснение Гордона можно принять.
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freeze
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:13
freeze написав:
Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
Можливо, це не перший випадок, як і з полонієм, але щось пішло не так...
Путя образився, не випадково ж він розповідав про щура у кутку. У нас вони і не ховаються...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:36
freeze написав:lapay
Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:44
Sommer написав: freeze написав:lapay
Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?
Почему глупая? А для чего грады перевозились, например, не для салютов же. Несомненно Буки и завозились, чтобы сбивать самолёты, иначе зачем они были нужны.
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freeze
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:43
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:lapay
Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?
Почему глупая? А для чего грады перевозились, например, не для салютов же. Несомненно Буки и завозились, чтобы сбивать самолёты, иначе зачем они были нужны.
Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:02
Sommer написав:
Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают.
Для этого совсем необязательно оставлять возле жертвы окровавленное удостоверение сотрудника ФСБ - как в случае со Скрипалем. Человечество придумало тысячи других способов отправить на тот свет, тихих и незаметных, или же громких, но плохо идентифицированных по исполнителю. Тем более все беглецы, повторяю, намёк бы поняли на сто процентов, бывшие сотрудники спецслужб и предполагаемые будущие беглецы понимают всё с полунамёка.
Хотя я полностью не исключаю, что путин намеренно вызвал огонь на себя для получения нужного результата на прошедших выборах. Возможно тут Гордон прав с его версией. Я на самом деле в этом мире ни чему не удивляюсь.
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freeze
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:15
freeze написав: Sommer написав:
Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают.
Для этого совсем необязательно оставлять возле жертвы окровавленное удостоверение сотрудника ФСБ - как в случае со Скрипалем.
Ну не нравится пример с "Буком" - возьмем пример с Крымом или Донбассом. Казалось бы, совсем необязательно врать про "ихтамнет" и "броневики можно купить в военторге". Совсем необязательно отправлять специфическое вооружение, которого никогда не было у Украины и офицеров ГРУ, которые "просто заблудились/поехали в отпуск".
Совсем необязательно - но почему-то делают.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:34
Sommer написав:
Казалось бы, совсем необязательно врать про "ихтамнет" и "броневики можно купить в военторге". Совсем необязательно отправлять специфическое вооружение, которого никогда не было у Украины и офицеров ГРУ, которые "просто заблудились/поехали в отпуск".
Совсем необязательно - но почему-то делают.
Не отравили же Павла Шеремета ядом Новичок, и где сейчас результаты расследования - в глубокой попе.
Значит Скрипаля отравили специально визиточным газом, чтобы намеренно вызвать на себя санкции или мобилизовать электорат. Или ноги растут откуда-то с других мест.
Другие варианты очень глупы. Использовать газ Новичок в 8 милях от крупнейшей в Англии лаборатории по изучению отравляющих веществ и думать, что не заметят профильный газ - это всё-таки не детский сад.
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freeze
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:51
freeze написав:
Другие варианты очень глупы. Использовать газ Новичок в 8 милях от крупнейшей в Англии лаборатории по изучению отравляющих веществ и думать, что не заметят профильный газ - это всё-таки не детский сад.
А в панике публиковать взаимоисключающие данные в СМИ, пытаясь спихнуть вину хоть на кого-то - это не детский сад?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 21 бер, 2018 23:00
Sommer написав: freeze написав:
Другие варианты очень глупы. Использовать газ Новичок в 8 милях от крупнейшей в Англии лаборатории по изучению отравляющих веществ и думать, что не заметят профильный газ - это всё-таки не детский сад.
А в панике публиковать взаимоисключающие данные в СМИ, пытаясь спихнуть вину хоть на кого-то - это не детский сад?
Какие взаимоисключающие сведения публиковал возможный исполнитель - ФСБ?
Или вы думаете, что министерству иностранных дел подается подробный отчет о диверсионных мероприятиях?
Вы что реально не понимаете, что ни Лавров, ни Песков не имеют ни малейшего представления кто угробил Скрипалей? Им это знать не положено по должности!
Если такая спецоперация была проведена, то в детали посвящены максимум человек пять, в том числе один из них путин - возможный заказчик по уголовной терминологии, другие фамилии - исполнителя, организатора мало известны. Остальные могут только что-то домысливать, комментировать, догадываться и строить предположения. Да и исполнитель и организатор легко и скорее всего использовались в темную, что и так сужает круг посвященных до нескольких человек.
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freeze
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