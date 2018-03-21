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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:43
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
Другие варианты очень глупы. Использовать газ Новичок в 8 милях от крупнейшей в Англии лаборатории по изучению отравляющих веществ и думать, что не заметят профильный газ - это всё-таки не детский сад.
А в панике публиковать взаимоисключающие данные в СМИ, пытаясь спихнуть вину хоть на кого-то - это не детский сад?
Какие взаимоисключающие сведения публиковал возможный исполнитель - ФСБ?
Т.е. если ФСБ ничего не публиковал, то рафик кругом неуиноуный?
freeze написав:
Или вы думаете, что министерству иностранных дел подается подробный отчет о диверсионных мероприятиях?
Вы что реально не понимаете, что ни Лавров, ни Песков не имеют ни малейшего представления кто угробил Скрипалей? Им это знать не положено по должности!
Зато им положено знать, когда надо срочно включать отмазывалку.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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