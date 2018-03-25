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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 48495051 Додано: Сер 21 бер, 2018 23:43 freeze написав: Sommer написав: freeze написав: Другие варианты очень глупы. Использовать газ Новичок в 8 милях от крупнейшей в Англии лаборатории по изучению отравляющих веществ и думать, что не заметят профильный газ - это всё-таки не детский сад. Другие варианты очень глупы. Использовать газ Новичок в 8 милях от крупнейшей в Англии лаборатории по изучению отравляющих веществ и думать, что не заметят профильный газ - это всё-таки не детский сад.



А в панике публиковать взаимоисключающие данные в СМИ, пытаясь спихнуть вину хоть на кого-то - это не детский сад? А в панике публиковать взаимоисключающие данные в СМИ, пытаясь спихнуть вину хоть на кого-то - это не детский сад?



Какие взаимоисключающие сведения публиковал возможный исполнитель - ФСБ?

Какие взаимоисключающие сведения публиковал возможный исполнитель - ФСБ?



Т.е. если ФСБ ничего не публиковал, то рафик кругом неуиноуный?



freeze написав: Или вы думаете, что министерству иностранных дел подается подробный отчет о диверсионных мероприятиях?

Вы что реально не понимаете, что ни Лавров, ни Песков не имеют ни малейшего представления кто угробил Скрипалей? Им это знать не положено по должности!

Или вы думаете, что министерству иностранных дел подается подробный отчет о диверсионных мероприятиях?Вы что реально не понимаете, что ни Лавров, ни Песков не имеют ни малейшего представления кто угробил Скрипалей? Им это знать не положено по должности!



Зато им положено знать, когда надо срочно включать отмазывалку. Т.е. если ФСБ ничего не публиковал, то рафик кругом неуиноуный?Зато им положено знать, когда надо срочно включать отмазывалку. Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1745 З нами з: 07.04.17 Подякував: 131 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 08:26 Sommer написав: если ФСБ ничего не публиковал, то рафик кругом неуиноуный если ФСБ ничего не публиковал, то рафик кругом неуиноуный



Странные у вас логические цепочки, точнее алогические.



Sommer написав: Зато им положено знать, когда надо срочно включать отмазывалку. Зато им положено знать, когда надо срочно включать отмазывалку.



Кстати через неделю выйдет по этой психотеме большое интервью Гордона с Турчиновым - Почему был сдан Крым? Гордон в своем анонсе заявил, вы знаете я понял после откровенного интервью - Турчинов ни в чем не виноват, виноваты другие. Странные у вас логические цепочки, точнее алогические.Кстати через неделю выйдет по этой психотеме большое интервью Гордона с Турчиновым - Почему был сдан Крым? Гордон в своем анонсе заявил, вы знаете я понял после откровенного интервью - Турчинов ни в чем не виноват, виноваты другие. freeze 4 Повідомлень: 7484 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2026 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 09:13 Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают. Ну вот так же и со Скрипалем. Вначале рашка предупреждает, что "предатели будут погибать", затем те, собственно, и погибают.



Для этого совсем необязательно оставлять возле жертвы окровавленное удостоверение сотрудника ФСБ - как в случае со Скрипалем. Для этого совсем необязательно оставлять возле жертвы окровавленное удостоверение сотрудника ФСБ - как в случае со Скрипалем.

Ну не нравится пример с "Буком" - возьмем пример с Крымом или Донбассом. Казалось бы, совсем необязательно врать про "ихтамнет" и "броневики можно купить в военторге". Совсем необязательно отправлять специфическое вооружение, которого никогда не было у Украины и офицеров ГРУ, которые "просто заблудились/поехали в отпуск".



Совсем необязательно - но почему-то делают. Ну не нравится пример с "Буком" - возьмем пример с Крымом или Донбассом. Казалось бы, совсем необязательно врать про "ихтамнет" и "броневики можно купить в военторге". Совсем необязательно отправлять специфическое вооружение, которого никогда не было у Украины и офицеров ГРУ, которые "просто заблудились/поехали в отпуск".Совсем необязательно - но почему-то делают.

А с чего вы взяли, что это делать не обязательно? Вам разве уже известен генеральный план агрессора? И судя по вашей работе здесь вы хотите, чтобы никто как можно дольше не смог разобраться, что же на самом деле произошло в Украине в 2014 году.



Почему очень быстро появились подозрительные решения на новом высоком уровне, в то время как необходимые решения для защиты страны от агрессора не принимались? Почему лидеры майдана регулярно чувствовали себя не в своей тарелке при общении с так называемыми активистами, которые по логике должны им подчиняться? Почему перед майданом в приграничных районах регулярно совершались особо жестокие преступления, не имевшие логики с точки зрения уголовного мира да и обычных людей? Почему ни одно преступление не раскрыто, хотя милиция очень старалась, работая усердно, тщательно просеивая подозреваемых, постоянно расширяя их круг? Почему активисты в Киеве вели себя так, как будто они находятся не у себя дома, а в доме давно ненавистного им соседа? А с чего вы взяли, что это делать не обязательно? Вам разве уже известен генеральный план агрессора? И судя по вашей работе здесь вы хотите, чтобы никто как можно дольше не смог разобраться, что же на самом деле произошло в Украине в 2014 году.Почему очень быстро появились подозрительные решения на новом высоком уровне, в то время как необходимые решения для защиты страны от агрессора не принимались? Почему лидеры майдана регулярно чувствовали себя не в своей тарелке при общении с так называемыми активистами, которые по логике должны им подчиняться? Почему перед майданом в приграничных районах регулярно совершались особо жестокие преступления, не имевшие логики с точки зрения уголовного мира да и обычных людей? Почему ни одно преступление не раскрыто, хотя милиция очень старалась, работая усердно, тщательно просеивая подозреваемых, постоянно расширяя их круг? Почему активисты в Киеве вели себя так, как будто они находятся не у себя дома, а в доме давно ненавистного им соседа? Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 22 бер, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 759 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1192 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 09:28 freeze написав: lapay



Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.

Хотя чтобы не подставляться, логичнее было убить бывшего агента битой с эмблемой ближайшего бейсбольного клуба.

Те кто перебежал из агентов намёк и так бы поняли, не дураки, зато следов кроме английской биты якобы от хулиганов не было бы никаких.



Гордону тут недавно задали этот вопрос о глупой мотивации - он ответил, что возможно Путин специально нарывался на санкции и наезды британцев перед выборами, чтобы мобилизовать свой электорат.

Гипотетически как одну из версий это объяснение Гордона можно принять. Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.Хотя чтобы не подставляться, логичнее было убить бывшего агента битой с эмблемой ближайшего бейсбольного клуба.Те кто перебежал из агентов намёк и так бы поняли, не дураки, зато следов кроме английской биты якобы от хулиганов не было бы никаких.Гордону тут недавно задали этот вопрос о глупой мотивации - он ответил, что возможно Путин специально нарывался на санкции и наезды британцев перед выборами, чтобы мобилизовать свой электорат.Гипотетически как одну из версий это объяснение Гордона можно принять.



Гордон регулярно делает глупые предположения. Он просто много говорит. Работа у него такая. Этим объясняется этот момент.



В России, со слов там работающих украинцев, сомнений в том, что менять вполне успешного путина на кого-то другого, нет. А для гарантии победы на выборах достаточно гречки. Россия в этом плане от нас далеко не ушла.



Событие в Великобритании, если это не имитация - определенно результат деятельности спецслужб. Остается вопрос каких именно? Я склонен предположить, что там точно не причастны ни английская, ни российская. Вероятна работа спецслужб из других стран, возможно это молодые сотрудники, которые только пристреливаются, тренируются за рубежом на отработанном материале, коим всегда становятся предатели.



К тому же газ этот как называют - "Новичок"? Разведчики явно стебутся над журналистами. Гордон регулярно делает глупые предположения. Он просто много говорит. Работа у него такая. Этим объясняется этот момент.В России, со слов там работающих украинцев, сомнений в том, что менять вполне успешного путина на кого-то другого, нет. А для гарантии победы на выборах достаточно гречки. Россия в этом плане от нас далеко не ушла.Событие в Великобритании, если это не имитация - определенно результат деятельности спецслужб. Остается вопрос каких именно? Я склонен предположить, что там точно не причастны ни английская, ни российская. Вероятна работа спецслужб из других стран, возможно это молодые сотрудники, которые только пристреливаются, тренируются за рубежом на отработанном материале, коим всегда становятся предатели.К тому же газ этот как называют - "Новичок"? Разведчики явно стебутся над журналистами. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 759 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1192 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:41 Сообщается о втором разгроме в районе Хишама. Под ударами американской авиации уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника."ЕвфратПост" сообщает о "десятках" погибших. ridibunda666

Повідомлень: 11 З нами з: 13.09.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:51 23 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 фискальный год, согласно которому США выделит Украине $ 620 млн. Об этом сообщает "Голос Америки". ridibunda666

Повідомлень: 11 З нами з: 13.09.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:32 ridibunda666 написав: Сообщается о втором разгроме в районе Хишама. Под ударами американской авиации уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника."ЕвфратПост" сообщает о "десятках" погибших. Сообщается о втором разгроме в районе Хишама. Под ударами американской авиации уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника."ЕвфратПост" сообщает о "десятках" погибших.



Скорее всего это трудности перевода с арабского и англоязычный блоггер повторно описал февральский разгром ихтамнетов. Скорее всего это трудности перевода с арабского и англоязычный блоггер повторно описал февральский разгром ихтамнетов. Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1745 З нами з: 07.04.17 Подякував: 131 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 бер, 2018 08:01 Откачка воды на шахте "Юнком" на оккупированной части Донецкой области, где в 1979 году был произведен ядерный взрыв, будет полностью остановлена 14 апреля. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на фейковое "министерство угля и энергетики" "ДНР".



Сейчас на предприятии ведется демонтаж оборудования.



Как утверждают оккупационные "власти", "мокрая" консервация объекта "Кливаж" шахты "Юный коммунар" не приведет к загрязнению экологии. Утверждается, что к таким выводам после проведения исследований пришли "ученые ряда профильных научных институтов". Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 2911 З нами з: 07.06.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 бер, 2018 12:03 Россия поддерживает и поставляет оружие афганскому движению "Талибан", заявил глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон в эксклюзивном интервью Би-би-си. Генерал Николсон заявил, что был свидетелем "дестабилизационных действий" России в Афганистане. Он утверждает, что российское оружие для афганских экстремистов поставляется в страну через границу с Таджикистаном. Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 2911 З нами з: 07.06.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 бер, 2018 17:08 Pupsik написав: Россия поддерживает и поставляет оружие афганскому движению "Талибан", заявил глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон в эксклюзивном интервью Би-би-си. Генерал Николсон заявил, что был свидетелем "дестабилизационных действий" России в Афганистане. Он утверждает, что российское оружие для афганских экстремистов поставляется в страну через границу с Таджикистаном. Россия поддерживает и поставляет оружие афганскому движению "Талибан", заявил глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон в эксклюзивном интервью Би-би-си. Генерал Николсон заявил, что был свидетелем "дестабилизационных действий" России в Афганистане. Он утверждает, что российское оружие для афганских экстремистов поставляется в страну через границу с Таджикистаном.



Причем об этом намекали еще лет 5 назад. Но рашка намеков не понимает. Причем об этом намекали еще лет 5 назад. Но рашка намеков не понимает. Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1745 З нами з: 07.04.17 Подякував: 131 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 48495051 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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