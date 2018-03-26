Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...