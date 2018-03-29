Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 49505152 Додано: Пон 26 бер, 2018 20:07 Никогда такого не было - и вот опять. США и ЕС высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля

https://www.bbc.com/russian/news-43545689

Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов. Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1768 З нами з: 07.04.17 Подякував: 132 раз. Подякували: 260 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:29 freeze написав: Pupsik написав: "Один из основных разработчиков газа Новичок химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу, 16 марта, пишет The Guardian."

https://www.theguardian.com/uk-news/201 ... CMP=twt_gu

***

"Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик."

https://korrespondent.net/world/3951841 ... k-novychka "Один из основных разработчиков газа Новичок химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу, 16 марта, пишет The Guardian."***"Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик."



Логичнее было бы сначала дополучить все разрешения на Северный поток-2 и провести Чемпионат мира по футболу, а потом травить бывшего пожилого агента. По крайней мере прошлый раз подождали окончания Олимпиады в Сочи. А с агентом логичней было подождать до августа месяца, чтобы не ставить под угрозу многомиллиардные вложения на СП-2 и Чемп по футболу.

Хотя всё бывает в этой жизни. Но в этом случае тут даже у персонажа Конан Дойля с его дедуктивными доказательствами закипел бы мозг.

Я по диплому преподаватель химии, но даже на моем уровне есть вопросы, на которые англичане не дают ответ, то ли секретность, то ли сами не знают ответа.





Ну вот самый примитивный вопрос, рассуждает не я, а профессиональный химик, где сами-то англичане взяли образец Новичка:



Втім, є один аспект, на який автор не звернув увагу – це на спосіб ідентифікації «Новачка» британськими фахівцями.



Власне, виявити сліди будь-якої речовини можна лише шляхом мас-спектроскопії високої розподільної здатності. Іншого методу просто не існує.



Цей метод є універсальним, виявляє будь-що й у надзвичайно малих кількостях – досліджувана проба (наприклад, повітря, відібране в місці, до побував Скрипаль з донькою, змиви з одягу чи екстракти біологічних рідин) впорскується (безпосередньо або після проходження через колонку газового хроматографа) в камеру мас-спектрометра, молекули проби іонізуються й пучок іонів розділяється під дією постійного магнітного поля за відношенням маса/заряд. Але виявити, що в повітрі, окрім азоту, кисню та інших звичайних газів, було ще щось з великою молекулярною вагою, замало. Треба цю домішку не лише виявити, але й ідентифікувати як «Новачок». А це можна зробити тільки в один спосіб – шляхом запису мас-спектру від достеменно відомого взірця цієї речовини та порівняння з мас-спектром проби, яка досліджується.



Більш того, можна припускати, що вибір отрути диктувався саме тим, що «Новачок» не належить до числа відомих фосфорорганічних сполук. І тому організатори злочину сподівались, що його мас-спектру немає в базі даних, а, отже, ідентифікація неможлива.



Таким чином, сам факт швидкої ідентифікації отруйної речовини свідчить про те, що фахівці Великій Британії мали в своєму розпорядженні мас-спектр «Новачка», з метою отримання якого цей препарат був свого часу синтезований за межами Росії. А тому твердження, що «Новачок» не може мати ніякого іншого походження, окрім російського, не відповідає дійсності.



Звісно, це не означає, що Росія до отруєння непричетна. Але факт використання для замаху на Скрипаля речовини «Новачок» сам по собі ще не є достеменним доказом того, що екс-співробітник ГРУ став жертвою своїх колишніх колег. Логичнее было бы сначала дополучить все разрешения на Северный поток-2 и провести Чемпионат мира по футболу, а потом травить бывшего пожилого агента. По крайней мере прошлый раз подождали окончания Олимпиады в Сочи. А с агентом логичней было подождать до августа месяца, чтобы не ставить под угрозу многомиллиардные вложения на СП-2 и Чемп по футболу.Хотя всё бывает в этой жизни. Но в этом случае тут даже у персонажа Конан Дойля с его дедуктивными доказательствами закипел бы мозг.Я по диплому преподаватель химии, но даже на моем уровне есть вопросы, на которые англичане не дают ответ, то ли секретность, то ли сами не знают ответа.Ну вот самый примитивный вопрос, рассуждает не я, а профессиональный химик, где сами-то англичане взяли образец Новичка:Втім, є один аспект, на який автор не звернув увагу – це на спосіб ідентифікації «Новачка» британськими фахівцями.Власне, виявити сліди будь-якої речовини можна лише шляхом мас-спектроскопії високої розподільної здатності. Іншого методу просто не існує.Цей метод є універсальним, виявляє будь-що й у надзвичайно малих кількостях – досліджувана проба (наприклад, повітря, відібране в місці, до побував Скрипаль з донькою, змиви з одягу чи екстракти біологічних рідин) впорскується (безпосередньо або після проходження через колонку газового хроматографа) в камеру мас-спектрометра, молекули проби іонізуються й пучок іонів розділяється під дією постійного магнітного поля за відношенням маса/заряд. Але виявити, що в повітрі, окрім азоту, кисню та інших звичайних газів, було ще щось з великою молекулярною вагою, замало. Треба цю домішку не лише виявити, але й ідентифікувати як «Новачок». А це можна зробити тільки в один спосіб – шляхом запису мас-спектру від достеменно відомого взірця цієї речовини та порівняння з мас-спектром проби, яка досліджується.Більш того, можна припускати, що вибір отрути диктувався саме тим, що «Новачок» не належить до числа відомих фосфорорганічних сполук. І тому організатори злочину сподівались, що його мас-спектру немає в базі даних, а, отже, ідентифікація неможлива.Таким чином, сам факт швидкої ідентифікації отруйної речовини свідчить про те, що фахівці Великій Британії мали в своєму розпорядженні мас-спектр «Новачка», з метою отримання якого цей препарат був свого часу синтезований за межами Росії. А тому твердження, що «Новачок» не може мати ніякого іншого походження, окрім російського, не відповідає дійсності.Звісно, це не означає, що Росія до отруєння непричетна. Але факт використання для замаху на Скрипаля речовини «Новачок» сам по собі ще не є достеменним доказом того, що екс-співробітник ГРУ став жертвою своїх колишніх колег.

Хорошие новости, как сообщается, Юлия Скрипаль, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве увидеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что за отравление Скрипаля и его дочери ответственна Россия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль. По словам Лаврова, международные нормы обязывают Британию пойти на такой шаг, однако она отказывается.

https://comments.ua/world/615936-rossiy ... n_get_more

---

Спецоперация ЦРУ ? Хорошие новости, как сообщается, Юлия Скрипаль, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве увидеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года», - говорится в сообщении.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что за отравление Скрипаля и его дочери ответственна Россия.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль. По словам Лаврова, международные нормы обязывают Британию пойти на такой шаг, однако она отказывается.---Спецоперация ЦРУ ? Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 6926 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 474 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 49505152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ реклама