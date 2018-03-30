Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Pupsik написав:"Один из основных разработчиков газа Новичок химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу, 16 марта, пишет The Guardian." https://www.theguardian.com/uk-news/201 ... CMP=twt_gu *** "Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик." https://korrespondent.net/world/3951841 ... k-novychka
Логичнее было бы сначала дополучить все разрешения на Северный поток-2 и провести Чемпионат мира по футболу, а потом травить бывшего пожилого агента. По крайней мере прошлый раз подождали окончания Олимпиады в Сочи. А с агентом логичней было подождать до августа месяца, чтобы не ставить под угрозу многомиллиардные вложения на СП-2 и Чемп по футболу. Хотя всё бывает в этой жизни. Но в этом случае тут даже у персонажа Конан Дойля с его дедуктивными доказательствами закипел бы мозг. Я по диплому преподаватель химии, но даже на моем уровне есть вопросы, на которые англичане не дают ответ, то ли секретность, то ли сами не знают ответа.
Ну вот самый примитивный вопрос, рассуждает не я, а профессиональный химик, где сами-то англичане взяли образец Новичка:
Втім, є один аспект, на який автор не звернув увагу – це на спосіб ідентифікації «Новачка» британськими фахівцями.
Власне, виявити сліди будь-якої речовини можна лише шляхом мас-спектроскопії високої розподільної здатності. Іншого методу просто не існує.
Цей метод є універсальним, виявляє будь-що й у надзвичайно малих кількостях – досліджувана проба (наприклад, повітря, відібране в місці, до побував Скрипаль з донькою, змиви з одягу чи екстракти біологічних рідин) впорскується (безпосередньо або після проходження через колонку газового хроматографа) в камеру мас-спектрометра, молекули проби іонізуються й пучок іонів розділяється під дією постійного магнітного поля за відношенням маса/заряд. Але виявити, що в повітрі, окрім азоту, кисню та інших звичайних газів, було ще щось з великою молекулярною вагою, замало. Треба цю домішку не лише виявити, але й ідентифікувати як «Новачок». А це можна зробити тільки в один спосіб – шляхом запису мас-спектру від достеменно відомого взірця цієї речовини та порівняння з мас-спектром проби, яка досліджується.
Більш того, можна припускати, що вибір отрути диктувався саме тим, що «Новачок» не належить до числа відомих фосфорорганічних сполук. І тому організатори злочину сподівались, що його мас-спектру немає в базі даних, а, отже, ідентифікація неможлива.
Таким чином, сам факт швидкої ідентифікації отруйної речовини свідчить про те, що фахівці Великій Британії мали в своєму розпорядженні мас-спектр «Новачка», з метою отримання якого цей препарат був свого часу синтезований за межами Росії. А тому твердження, що «Новачок» не може мати ніякого іншого походження, окрім російського, не відповідає дійсності.
Звісно, це не означає, що Росія до отруєння непричетна. Але факт використання для замаху на Скрипаля речовини «Новачок» сам по собі ще не є достеменним доказом того, що екс-співробітник ГРУ став жертвою своїх колишніх колег.
Хорошие новости, как сообщается, Юлия Скрипаль, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве увидеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года», - говорится в сообщении. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что за отравление Скрипаля и его дочери ответственна Россия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль. По словам Лаврова, международные нормы обязывают Британию пойти на такой шаг, однако она отказывается. https://comments.ua/world/615936-rossiy ... n_get_more --- Спецоперация ЦРУ ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
Это ещё раз доказывает что скорее всего их отравили американские или Британские спецслужбы; потому как русские таких грубых промахов не делают они бы их просто в метро под рельсы столкнули и всех делов.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer