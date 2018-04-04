RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:07

Никогда такого не было - и вот опять.

США и ЕС высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля
https://www.bbc.com/russian/news-43545689
Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 07.04.17
Подякував: 132 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:50

  Ukrainian написав:Спецоперация ЦРУ ?


По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо.
Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.

И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
freeze
4
 
Повідомлень: 7503
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 07:16

  Ukrainian написав:
  freeze написав:
  Ukrainian написав:Спецоперация ЦРУ ?


По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо.
Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.

И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.

Это ещё раз доказывает что скорее всего их отравили американские или Британские спецслужбы; потому как русские таких грубых промахов не делают они бы их просто в метро под рельсы столкнули и всех делов.
А разве в том милом английском городишке есть метро?
ceba
 
Повідомлень: 2701
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 05:24

США планируют ввести новые санкции против российских олигархов - СМИ

США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в выборы 2016 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Санкции, которые могут повлиять на людей, близких к президенту РФ Путина, отражают желание Вашингтона привлечь Россию к ответственности за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", - говорится в сообщении.

О новых санкциях, по словам источников, будет объявлено в четверг.

"Они являются своеобразным продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы", - подчеркивает агентство.

Отмечается, что под санкции попадут российские олигархи, связанные как с Путиным, так и с российским правительством.

В Белом доме отказались комментировать, планируют ли они объявить о санкциях на этой неделе.
vovikhan1991
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 27.06.16
Подякував: 101 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 49505152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.