Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
Это ещё раз доказывает что скорее всего их отравили американские или Британские спецслужбы; потому как русские таких грубых промахов не делают они бы их просто в метро под рельсы столкнули и всех делов.
А разве в том милом английском городишке есть метро?
США планируют ввести новые санкции против российских олигархов - СМИ
США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в выборы 2016 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Санкции, которые могут повлиять на людей, близких к президенту РФ Путина, отражают желание Вашингтона привлечь Россию к ответственности за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", - говорится в сообщении.
О новых санкциях, по словам источников, будет объявлено в четверг.
"Они являются своеобразным продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы", - подчеркивает агентство.
Отмечается, что под санкции попадут российские олигархи, связанные как с Путиным, так и с российским правительством.
В Белом доме отказались комментировать, планируют ли они объявить о санкциях на этой неделе.