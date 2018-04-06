Додано: Чет 05 кві, 2018 05:24

США планируют ввести новые санкции против российских олигархов - СМИ



США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в выборы 2016 года.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



"Санкции, которые могут повлиять на людей, близких к президенту РФ Путина, отражают желание Вашингтона привлечь Россию к ответственности за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", - говорится в сообщении.



О новых санкциях, по словам источников, будет объявлено в четверг.



"Они являются своеобразным продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы", - подчеркивает агентство.



Отмечается, что под санкции попадут российские олигархи, связанные как с Путиным, так и с российским правительством.



В Белом доме отказались комментировать, планируют ли они объявить о санкциях на этой неделе.