Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
Это ещё раз доказывает что скорее всего их отравили американские или Британские спецслужбы; потому как русские таких грубых промахов не делают они бы их просто в метро под рельсы столкнули и всех делов.
А разве в том милом английском городишке есть метро?
США планируют ввести новые санкции против российских олигархов - СМИ
США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в выборы 2016 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Санкции, которые могут повлиять на людей, близких к президенту РФ Путина, отражают желание Вашингтона привлечь Россию к ответственности за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", - говорится в сообщении.
О новых санкциях, по словам источников, будет объявлено в четверг.
"Они являются своеобразным продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы", - подчеркивает агентство.
Отмечается, что под санкции попадут российские олигархи, связанные как с Путиным, так и с российским правительством.
В Белом доме отказались комментировать, планируют ли они объявить о санкциях на этой неделе.
США ввели санкции против российских бизнесменов и компаний.
В санкционный список попали Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Андрей Акимов, Владимир Богданов, Олег Говорун, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг, Евгений Школов, Андрей Скоч, Александр Торшин, Владимир Устинов, Александр Жаров и Виктор Золотов.
Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
Ещё один "редкий" случай Состояние бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, улучшилось, сообщает BBC News со ссылкой на врачей.
Медики уверяют, что Скрипаль уже не находится в критическом состоянии, а его организм хорошо реагирует на лечение.
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