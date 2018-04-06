Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
Это ещё раз доказывает что скорее всего их отравили американские или Британские спецслужбы; потому как русские таких грубых промахов не делают они бы их просто в метро под рельсы столкнули и всех делов.
А разве в том милом английском городишке есть метро?
США планируют ввести новые санкции против российских олигархов - СМИ
США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в выборы 2016 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Санкции, которые могут повлиять на людей, близких к президенту РФ Путина, отражают желание Вашингтона привлечь Россию к ответственности за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", - говорится в сообщении.
О новых санкциях, по словам источников, будет объявлено в четверг.
"Они являются своеобразным продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы", - подчеркивает агентство.
Отмечается, что под санкции попадут российские олигархи, связанные как с Путиным, так и с российским правительством.
В Белом доме отказались комментировать, планируют ли они объявить о санкциях на этой неделе.
США ввели санкции против российских бизнесменов и компаний.
В санкционный список попали Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Андрей Акимов, Владимир Богданов, Олег Говорун, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг, Евгений Школов, Андрей Скоч, Александр Торшин, Владимир Устинов, Александр Жаров и Виктор Золотов.
Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.
По крайней мере это очень редкий зафиксированный случай выздоровления после отравления ядом новейшего поколения типа Новичок. Спросите у Кивелиди и его секретарши, забежавшей в кабинет Кивелиди ненадолго, или даже у здоровяка паталогоанатома, вскрывавшего тело Кивелиди спустя несколько недель. Все ушли навсегда. Обратного пути не было. И о чудо. Читал целые научные обоснования уважаемых ученых, что после отравления Новичком между нейронами обрубаются навсегда ацетилхолиновые связи, что прекращает передачу импульсов и обрекает человека в среднесрочной перспективе на существование овоща.
И вот Юле Скрипаль необыкновенно повезло. Бывают чудеса.
Ещё один "редкий" случай Состояние бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, улучшилось, сообщает BBC News со ссылкой на врачей.
Медики уверяют, что Скрипаль уже не находится в критическом состоянии, а его организм хорошо реагирует на лечение.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
vovikhan1991 написав:В российском МИДе заявили, что США вводят санкции в ущерб самим себе, они «бьют по простым американцам».
В МИД РФ заявили. "Число предпринимаемых США с 2011 года попыток надавить на Россию санкциями 6 апреля перевалило за пятый десяток. Не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом. Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб. Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом. ... Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество. Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".