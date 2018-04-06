Додано: Суб 07 кві, 2018 07:00

vovikhan1991 написав: В российском МИДе заявили, что США вводят санкции в ущерб самим себе, они «бьют по простым американцам». В российском МИДе заявили, что США вводят санкции в ущерб самим себе, они «бьют по простым американцам».

В МИД РФ заявили. "Число предпринимаемых США с 2011 года попыток надавить на Россию санкциями 6 апреля перевалило за пятый десяток. Не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом.Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб. Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом.... Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество.Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".