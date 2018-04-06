ага, вот они ...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 кві, 2018 08:10
ага, вот они ...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 07 кві, 2018 08:20
Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.
"Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства", - отметил С.Мнучин.
Империю зла Штаты похоронили.
Похоронят и недоимперию плешивого коЗЛА
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:12
Тут может быть только два варианта:
- или им очень быстро ввели антидот, благо отравили из всего ничего всего лишь в 8 милях от ворот крупнейшей лаборатории по разработке химического оружия Портон-Даун
- либо они были отравлены не ОВ Новичок, а каким-то другим отравляющим веществом. Разработчики Новичка сразу утверждали, что никакого улучшения состояния здоровья быть не может по определению действия этого ОВ. И тут надо подумать кому больше верить англичанам, которые никогда не работали с Новичком и даже как утверждают не имеют его образцов, или верить разработчикам, которые положили годы жизни на изучение этого ОВ.
Я думаю, что в те мутные советские времена и на людях не раз по тайному испытали или на заключенных, поэтому разработчики и утверждали.
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:11
Великолепно передана атмосфера провинциальных выборов в российской глубинке.
Как с натуры снимали )))
Мухино - 1070 лет.
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