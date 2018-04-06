Додано: Суб 07 кві, 2018 09:12

Ukrainian написав: Ещё один "редкий" случай

Состояние бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, улучшилось, сообщает BBC News со ссылкой на врачей. Ещё один "редкий" случайСостояние бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, улучшилось, сообщает BBC News со ссылкой на врачей.

Тут может быть только два варианта:- или им очень быстро ввели антидот, благо отравили из всего ничего всего лишь в 8 милях от ворот крупнейшей лаборатории по разработке химического оружия Портон-Даун- либо они были отравлены не ОВ Новичок, а каким-то другим отравляющим веществом. Разработчики Новичка сразу утверждали, что никакого улучшения состояния здоровья быть не может по определению действия этого ОВ. И тут надо подумать кому больше верить англичанам, которые никогда не работали с Новичком и даже как утверждают не имеют его образцов, или верить разработчикам, которые положили годы жизни на изучение этого ОВ.Я думаю, что в те мутные советские времена и на людях не раз по тайному испытали или на заключенных, поэтому разработчики и утверждали.