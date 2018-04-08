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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:10

  vovikhan1991 написав:В российском МИДе заявили, что США вводят санкции в ущерб самим себе, они «бьют по простым американцам». :lol: :lol: :lol:


ага, вот они :mrgreen: ...

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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:20

Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.
"Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства", - отметил С.Мнучин.

Империю зла Штаты похоронили.
Похоронят и недоимперию плешивого коЗЛА

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avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:12

  Ukrainian написав:Ещё один "редкий" случай
Состояние бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, улучшилось, сообщает BBC News со ссылкой на врачей.


Тут может быть только два варианта:
- или им очень быстро ввели антидот, благо отравили из всего ничего всего лишь в 8 милях от ворот крупнейшей лаборатории по разработке химического оружия Портон-Даун
- либо они были отравлены не ОВ Новичок, а каким-то другим отравляющим веществом. Разработчики Новичка сразу утверждали, что никакого улучшения состояния здоровья быть не может по определению действия этого ОВ. И тут надо подумать кому больше верить англичанам, которые никогда не работали с Новичком и даже как утверждают не имеют его образцов, или верить разработчикам, которые положили годы жизни на изучение этого ОВ.
Я думаю, что в те мутные советские времена и на людях не раз по тайному испытали или на заключенных, поэтому разработчики и утверждали.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:11

Великолепно передана атмосфера провинциальных выборов в российской глубинке.
Как с натуры снимали )))
Мухино - 1070 лет.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 1J5lUKnD4I
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:06

США возлагают на Россию ответственность за применение химического оружия в Сирии

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п.с. есть вероятность, что кто-то кого-то будет принуждать к миру...( Команда Трампа рассмотрит возможные ответные действия в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе)
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:02

Соседи напряглись: :mrgreen: "Как сообщает WarIntelNEWS, на авиабазе Хмеймим сейчас практически не наблюдается самолетов – все, с полным комплектом вооружения, постоянно находятся в воздухе и приземляются только для дозаправки".

http://infomaxx.ru/perevodika/na-poroge ... etsya.html
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:37

  Pupsik написав:Соседи напряглись: :mrgreen: "Как сообщает WarIntelNEWS, на авиабазе Хмеймим сейчас практически не наблюдается самолетов – все, с полным комплектом вооружения, постоянно находятся в воздухе и приземляются только для дозаправки".

http://infomaxx.ru/perevodika/na-poroge ... etsya.html


Я представляю сколько драйва сейчас и у российских, и у американских генералов, и у их военно-промышленного лобби. Идеальный вариант испытать новейшие виды вооружения причем над чужой территорией и чужими жизнями.
Если С-400 отобьются, то это автоматически многомиллиардные контракты во многие страны мира, не только в Турцию. Если наоборот, то серьезная капитализация у американцев.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 23:06

  freeze написав:Если С-400 отобьются, то это автоматически многомиллиардные контракты во многие страны мира, не только в Турцию. Если наоборот, то серьезная капитализация у американцев.


наиболее вероятен сценарий, что соседи просто обделаются легким испугом - прямого столкновения не произойдет...это очередной мазок в общую картину - путин сбивает боинг, подменивает мочу спортсменам, травит шпионов в Великобритании, травит детей в Сирии...
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