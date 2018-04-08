ага, вот они ...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 кві, 2018 08:10
ага, вот они ...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 07 кві, 2018 08:20
Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.
"Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства", - отметил С.Мнучин.
Империю зла Штаты похоронили.
Похоронят и недоимперию плешивого коЗЛА
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:12
Тут может быть только два варианта:
- или им очень быстро ввели антидот, благо отравили из всего ничего всего лишь в 8 милях от ворот крупнейшей лаборатории по разработке химического оружия Портон-Даун
- либо они были отравлены не ОВ Новичок, а каким-то другим отравляющим веществом. Разработчики Новичка сразу утверждали, что никакого улучшения состояния здоровья быть не может по определению действия этого ОВ. И тут надо подумать кому больше верить англичанам, которые никогда не работали с Новичком и даже как утверждают не имеют его образцов, или верить разработчикам, которые положили годы жизни на изучение этого ОВ.
Я думаю, что в те мутные советские времена и на людях не раз по тайному испытали или на заключенных, поэтому разработчики и утверждали.
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:11
Великолепно передана атмосфера провинциальных выборов в российской глубинке.
Как с натуры снимали )))
Мухино - 1070 лет.
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:06
США возлагают на Россию ответственность за применение химического оружия в Сирии
п.с. есть вероятность, что кто-то кого-то будет принуждать к миру...( Команда Трампа рассмотрит возможные ответные действия в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе)
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:02
Соседи напряглись: "Как сообщает WarIntelNEWS, на авиабазе Хмеймим сейчас практически не наблюдается самолетов – все, с полным комплектом вооружения, постоянно находятся в воздухе и приземляются только для дозаправки".
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:37
Я представляю сколько драйва сейчас и у российских, и у американских генералов, и у их военно-промышленного лобби. Идеальный вариант испытать новейшие виды вооружения причем над чужой территорией и чужими жизнями.
Если С-400 отобьются, то это автоматически многомиллиардные контракты во многие страны мира, не только в Турцию. Если наоборот, то серьезная капитализация у американцев.
Додано: Нед 08 кві, 2018 23:06
наиболее вероятен сценарий, что соседи просто обделаются легким испугом - прямого столкновения не произойдет...это очередной мазок в общую картину - путин сбивает боинг, подменивает мочу спортсменам, травит шпионов в Великобритании, травит детей в Сирии...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 08 кві, 2018 23:48
1.Все можливо американськанський військовий бюджет більший російського в 10 раз можуть собі дозволити пулятись ракетами які коштують 2 млн дол за штуку
2.Радіус с-400 проти ракет які летять на висоті кількох метрів дуже обмежений не більше 80 км
3. Американці дуже занепокоєні бажанням саудитів традиційних клієнтів американського впк купиляти російське озброєння, тому весь шум
Доля сирійців як і українців їх мало цікавить. Бізнес нічого особистого. І їх можна зрозуміти якщо поставити себе на місце американців.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 09 кві, 2018 03:56
Так гарно їх знаєте!!! Ви випадково не американський шпійон? ...Весь час ставлю себе на місце північно-східних сусідів, у всіх цих історіях - виглядають вони жалюгідно...
Слава Україні! /читаю усіх/
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