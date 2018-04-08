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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:11
Pupsik написав:
Кто их выпустил, пока неизвестно. В Минобороны США сказали, что ничего подтвердить не могут.
Это Израиль под шумок балуется.
Удивительно, что криворукие сирийцы смогли 8 из 20 ракет сбить.
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