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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 51525354 Додано: Пон 09 кві, 2018 08:55 Pupsik написав: на відміну від американців їх цікавить доля сирійців...чому ж вони тоді на їх голови скидають авіаційні бомби?

на відміну від американців їх цікавить доля сирійців...чому ж вони тоді на їх голови скидають авіаційні бомби?



І при цьому не закликають Асада "усльішать дамбас" - в Сирії міста заселені "терористами", а на Донбасі всі до останнього іхтамнєта з автоматами - мірньіе мєсньіе жітєлі І при цьому не закликають Асада "усльішать дамбас" - в Сирії міста заселені "терористами", а на Донбасі всі до останнього іхтамнєта з автоматами - мірньіе мєсньіе жітєлі vovikhan1991

Повідомлень: 69 З нами з: 27.06.16 Подякував: 103 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 кві, 2018 09:11 Pupsik написав: Кто их выпустил, пока неизвестно. В Минобороны США сказали, что ничего подтвердить не могут. Кто их выпустил, пока неизвестно. В Минобороны США сказали, что ничего подтвердить не могут.



Это Израиль под шумок балуется.

Удивительно, что криворукие сирийцы смогли 8 из 20 ракет сбить. Это сами сирийцы сообщили.



Хотя вот сообщили в Минобороне РФ, что сирийцы якобы сбили 5 из 8. Вот это сильно сомнительно, это крайне сложно сделать и высоко профессионалам из США, или других цивилизованных стран. Так что, думаю, тут соврали россияне. Это Израиль под шумок балуется.Удивительно, что криворукие сирийцы смогли 8 из 20 ракет сбить. Это сами сирийцы сообщили.Хотя вот сообщили в Минобороне РФ, что сирийцы якобы сбили 5 из 8. Вот это сильно сомнительно, это крайне сложно сделать и высоко профессионалам из США, или других цивилизованных стран. Так что, думаю, тут соврали россияне. freeze 4 Повідомлень: 7528 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2050 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 9 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 51525354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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