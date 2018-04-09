І при цьому не закликають Асада "усльішать дамбас" - в Сирії міста заселені "терористами", а на Донбасі всі до останнього іхтамнєта з автоматами - мірньіе мєсньіе жітєлі
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 кві, 2018 08:55
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:11
Это Израиль под шумок балуется.
Удивительно, что криворукие сирийцы смогли 8 из 20 ракет сбить. Это сами сирийцы сообщили.
Хотя вот сообщили в Минобороне РФ, что сирийцы якобы сбили 5 из 8. Вот это сильно сомнительно, это крайне сложно сделать и высоко профессионалам из США, или других цивилизованных стран. Так что, думаю, тут соврали россияне.
Додано: Пон 09 кві, 2018 11:24
"Роман Абрамович срочно прилетел в Нью-Йорк с толпой юристов.
Спасать свои деньги хочет.
Ромочка, а что же ты не полетел в Москву, к "самому влиятельному человеку в мире по версии Forbes"?..." (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 09 кві, 2018 23:53
Re: Імперські амбіції сусіда
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