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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:55

  Pupsik написав: на відміну від американців їх цікавить доля сирійців...чому ж вони тоді на їх голови скидають авіаційні бомби?


І при цьому не закликають Асада "усльішать дамбас" - в Сирії міста заселені "терористами", а на Донбасі всі до останнього іхтамнєта з автоматами - мірньіе мєсньіе жітєлі :mrgreen:
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:11

  Pupsik написав:Кто их выпустил, пока неизвестно. В Минобороны США сказали, что ничего подтвердить не могут.


Это Израиль под шумок балуется.
Удивительно, что криворукие сирийцы смогли 8 из 20 ракет сбить. Это сами сирийцы сообщили.

Хотя вот сообщили в Минобороне РФ, что сирийцы якобы сбили 5 из 8. Вот это сильно сомнительно, это крайне сложно сделать и высоко профессионалам из США, или других цивилизованных стран. Так что, думаю, тут соврали россияне.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:24

https://www.investing.com/equities/unit ... sal-plc%60

:mrgreen:

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"Роман Абрамович срочно прилетел в Нью-Йорк с толпой юристов.
Спасать свои деньги хочет.
Ромочка, а что же ты не полетел в Москву, к "самому влиятельному человеку в мире по версии Forbes"?..." (С).
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:53

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:криворукие сирийцы смогли 8 из 20 ракет сбить


А як же С400? :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:16

  V2 написав:
  freeze написав:криворукие сирийцы смогли 8 из 20 ракет сбить


А як же С400? :mrgreen:


Призначені для плоскої Землі :mrgreen:
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:43

Труба имперским амбициям

До кончины СССР оставалось менее 10 лет...


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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:50

В предверии переговоров о транзите российского газа через Украину.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» начала инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в Крыму.
Письма с уведомлением о начале спора направлены: министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции Александру Коновалову, премьер-министру Дмитрию Медведеву, президенту РФ Владимиру Путину.
«Укрэнерго» в этом деле будут представлять юристы международной юридической компании Covington & Burling LLP, которая ранее помогала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» подать аналогичный иск.
Если не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, будет подан иск в Международный арбитраж против России.
Иск будет касаться не только имущества, которое потеряно из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучены в результате этой потери.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 06:51

Авианосцы коалиции плывут, Босфор закрыт - Запад, видимо, решил довести путина до инсульта :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:52

  Pupsik написав:Авианосцы коалиции плывут, Босфор закрыт - Запад, видимо, решил довести путина до инсульта :mrgreen:



"Амеры опять оказались хитрее. Нагнали жути, загнали в угол а теперь предложили договариваться с условием что если путин продолжит жевать сопли и лепить непонятные отговорки, пойдёт в подельники паровозом. И времени в ультимативной форме дали максимум сутки.
Методично и системно работают, однако" (С).
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:58

  vovikhan1991 написав:
  Pupsik написав:Авианосцы коалиции плывут, Босфор закрыт - Запад, видимо, решил довести путина до инсульта :mrgreen:



"Амеры опять оказались хитрее. Нагнали жути, загнали в угол а теперь предложили договариваться с условием что если путин продолжит жевать сопли и лепить непонятные отговорки, пойдёт в подельники паровозом. И времени в ультимативной форме дали максимум сутки.
Методично и системно работают, однако" (С).


Вы забываете, что если где-то убудет, то в другом месте столько же прибудет. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. Мне как-то на Сирию класть, а вот 140 км от Киева до российской границы меня сильно нервируют. Впрочем, Мариуполь и Бердянск и вовсе под боком. Или вы думаете, что Трамп, Мей и Макрон введут свои флоты в безбрежные камышовые просторы Азова? Дурак вы, батенька. Это не оскорбление, а определение.
gleb
 
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