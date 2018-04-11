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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:17
gleb написав:
Вы забываете, что если где-то убудет, то в другом месте столько же прибудет. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. Мне как-то на Сирию класть, а вот 140 км от Киева до российской границы меня сильно нервируют. Впрочем, Мариуполь и Бердянск и вовсе под боком. Или вы думаете, что Трамп, Мей и Макрон введут свои флоты в безбрежные камышовые просторы Азова? Дурак вы, батенька. Это не оскорбление, а определение.
Якщо росіяни такі немічні і жалюгідні в Сирії, точно такі ж вони і в Донецьку. Максимум на що вони здатні - нападати на беззахисних.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:34
gleb написав:
То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке.
Ага вылезет ...
"Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заверил вице-председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
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