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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 52535455 Додано: Чет 12 кві, 2018 12:17 gleb написав: Вы забываете, что если где-то убудет, то в другом месте столько же прибудет. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. Мне как-то на Сирию класть, а вот 140 км от Киева до российской границы меня сильно нервируют. Впрочем, Мариуполь и Бердянск и вовсе под боком. Или вы думаете, что Трамп, Мей и Макрон введут свои флоты в безбрежные камышовые просторы Азова? Дурак вы, батенька. Это не оскорбление, а определение. Вы забываете, что если где-то убудет, то в другом месте столько же прибудет. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. Мне как-то на Сирию класть, а вот 140 км от Киева до российской границы меня сильно нервируют. Впрочем, Мариуполь и Бердянск и вовсе под боком. Или вы думаете, что Трамп, Мей и Макрон введут свои флоты в безбрежные камышовые просторы Азова? Дурак вы, батенька. Это не оскорбление, а определение.



Якщо росіяни такі немічні і жалюгідні в Сирії, точно такі ж вони і в Донецьку. Максимум на що вони здатні - нападати на беззахисних. Якщо росіяни такі немічні і жалюгідні в Сирії, точно такі ж вони і в Донецьку. Максимум на що вони здатні - нападати на беззахисних. vovikhan1991

Повідомлень: 74 З нами з: 27.06.16 Подякував: 104 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 12:34 gleb написав: То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке.



Ага вылезет ...



"Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заверил вице-председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года" (С).



А тем временем Украина "отжала" еще одно судно. Но грозный черноморский флот молчит, как рыба.



https://ria.ru/world/20180410/1518337693.html Ага вылезет ..."Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заверил вице-председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года" (С).А тем временем Украина "отжала" еще одно судно. Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 2930 З нами з: 07.06.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 681 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 15:53 Pupsik написав: gleb написав: То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке.



Ага вылезет ...



"Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заверил вице-председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года" (С).



А тем временем Украина "отжала" еще одно судно. Но грозный черноморский флот молчит, как рыба.



https://ria.ru/world/20180410/1518337693.html Ага вылезет ..."Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заверил вице-председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года" (С).А тем временем Украина "отжала" еще одно судно.



Так слава Богу, что молчит. А вам будет чем ответить, если он вдруг заговорит? По сравнению с 10-ью авианосными группами США, ЧФ не смотрится, но ответить то он может по Бердянску или Одессе а не по Норфолку, и что тогда? Так слава Богу, что молчит. А вам будет чем ответить, если он вдруг заговорит? По сравнению с 10-ью авианосными группами США, ЧФ не смотрится, но ответить то он может по Бердянску или Одессе а не по Норфолку, и что тогда? gleb Повідомлень: 2638 З нами з: 17.08.06 Подякував: 184 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 15:55 vovikhan1991 написав: gleb написав: Вы забываете, что если где-то убудет, то в другом месте столько же прибудет. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. Мне как-то на Сирию класть, а вот 140 км от Киева до российской границы меня сильно нервируют. Впрочем, Мариуполь и Бердянск и вовсе под боком. Или вы думаете, что Трамп, Мей и Макрон введут свои флоты в безбрежные камышовые просторы Азова? Дурак вы, батенька. Это не оскорбление, а определение. Вы забываете, что если где-то убудет, то в другом месте столько же прибудет. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. Мне как-то на Сирию класть, а вот 140 км от Киева до российской границы меня сильно нервируют. Впрочем, Мариуполь и Бердянск и вовсе под боком. Или вы думаете, что Трамп, Мей и Макрон введут свои флоты в безбрежные камышовые просторы Азова? Дурак вы, батенька. Это не оскорбление, а определение.



Якщо росіяни такі немічні і жалюгідні в Сирії, точно такі ж вони і в Донецьку. Максимум на що вони здатні - нападати на беззахисних. Якщо росіяни такі немічні і жалюгідні в Сирії, точно такі ж вони і в Донецьку. Максимум на що вони здатні - нападати на беззахисних.



Ну если Вы правы, то чего тянуть? Надо заходить в Донецк и гнать арессора. Вы уже на призывном пункте, я правильно понимаю? Ну если Вы правы, то чего тянуть? Надо заходить в Донецк и гнать арессора. Вы уже на призывном пункте, я правильно понимаю? gleb Повідомлень: 2638 З нами з: 17.08.06 Подякував: 184 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 17:12 gleb написав: vovikhan1991 написав:

Якщо росіяни такі немічні і жалюгідні в Сирії, точно такі ж вони і в Донецьку. Максимум на що вони здатні - нападати на беззахисних. Якщо росіяни такі немічні і жалюгідні в Сирії, точно такі ж вони і в Донецьку. Максимум на що вони здатні - нападати на беззахисних.



Ну если Вы правы, то чего тянуть? Надо заходить в Донецк и гнать арессора. Вы уже на призывном пункте, я правильно понимаю? Ну если Вы правы, то чего тянуть? Надо заходить в Донецк и гнать арессора. Вы уже на призывном пункте, я правильно понимаю?



Думаю, не варто втрачати життя українських Героїв за територію, мешканці якої перебувають на перевихованні "руцкім міром", прийде час - територія буде повернена без марних втрат. Думаю, не варто втрачати життя українських Героїв за територію, мешканці якої перебувають на перевихованні "руцкім міром", прийде час - територія буде повернена без марних втрат. vovikhan1991

Повідомлень: 74 З нами з: 27.06.16 Подякував: 104 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 17:15 gleb написав: Так слава Богу, что молчит. А вам будет чем ответить, если он вдруг заговорит? По сравнению с 10-ью авианосными группами США, ЧФ не смотрится, но ответить то он может по Бердянску или Одессе а не по Норфолку, и что тогда? Так слава Богу, что молчит. А вам будет чем ответить, если он вдруг заговорит? По сравнению с 10-ью авианосными группами США, ЧФ не смотрится, но ответить то он может по Бердянску или Одессе а не по Норфолку, и что тогда?



Ваші слова сприймаються як мультфільми путіна про ракети - нема зв'язку з реальністю Ваші слова сприймаються як мультфільми путіна про ракети - нема зв'язку з реальністю vovikhan1991

Повідомлень: 74 З нами з: 27.06.16 Подякував: 104 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:16 [quote="4345590:vovikhan1991[/quote]



Думаю, не варто втрачати життя українських Героїв за територію, мешканці якої перебувають на перевихованні "руцкім міром", прийде час - територія буде повернена без марних втрат.[/quote]



100% согласен gleb Повідомлень: 2638 З нами з: 17.08.06 Подякував: 184 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:18 vovikhan1991 написав: gleb написав: Так слава Богу, что молчит. А вам будет чем ответить, если он вдруг заговорит? По сравнению с 10-ью авианосными группами США, ЧФ не смотрится, но ответить то он может по Бердянску или Одессе а не по Норфолку, и что тогда? Так слава Богу, что молчит. А вам будет чем ответить, если он вдруг заговорит? По сравнению с 10-ью авианосными группами США, ЧФ не смотрится, но ответить то он может по Бердянску или Одессе а не по Норфолку, и что тогда?



Ваші слова сприймаються як мультфільми путіна про ракети - нема зв'язку з реальністю Ваші слова сприймаються як мультфільми путіна про ракети - нема зв'язку з реальністю



Я предпочитаю мультфильмы военной хронике. Вы как, я понял, тоже придерживаетесь этой разумной позиции. Я предпочитаю мультфильмы военной хронике. Вы как, я понял, тоже придерживаетесь этой разумной позиции. gleb Повідомлень: 2638 З нами з: 17.08.06 Подякував: 184 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 52535455 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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