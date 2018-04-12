«Нынешние ботаники крошечной ракеткой с борта Су-24 запросто топят американские авианосцы как бумажные кораблики, – возмущается в интервью газете ВЗГЛЯД генерал Морской авиации. – Да даже в советское время в командовании морской ракетоносной авиации (МРА) о потоплении авианосцев никогда даже речи не вели».

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«Во время учений менее чем дивизией на удар по авианосцу и смысла вылетать не было. То есть стартовало сразу 100 самолетов Ту-16. Каждый нес по три ракеты. И в ходе учений эта армада наносила удар по условной авианосной группе противника. Но даже в этом случае вероятность вывода вражеского авианосца из строя составляла 18–22 процента.



Причем имеется в виду только временный вывод из строя, об уничтожении корабля даже речи не шло. При этом от этих трех наших полков – по расчетам – почти ничего не оставалось в итоге