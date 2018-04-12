Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
gleb написав:Вы забываете, что если где-то убудет, то в другом месте столько же прибудет. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. Мне как-то на Сирию класть, а вот 140 км от Киева до российской границы меня сильно нервируют. Впрочем, Мариуполь и Бердянск и вовсе под боком. Или вы думаете, что Трамп, Мей и Макрон введут свои флоты в безбрежные камышовые просторы Азова? Дурак вы, батенька. Это не оскорбление, а определение.
Якщо росіяни такі немічні і жалюгідні в Сирії, точно такі ж вони і в Донецьку. Максимум на що вони здатні - нападати на беззахисних.
gleb написав: То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке.
Ага вылезет ...
"Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заверил вице-председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года" (С).
А тем временем Украина "отжала" еще одно судно. Но грозный черноморский флот молчит, как рыба.
gleb написав: То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке.
Ага вылезет ...
"Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заверил вице-председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года" (С).
А тем временем Украина "отжала" еще одно судно. Но грозный черноморский флот молчит, как рыба.
Так слава Богу, что молчит. А вам будет чем ответить, если он вдруг заговорит? По сравнению с 10-ью авианосными группами США, ЧФ не смотрится, но ответить то он может по Бердянску или Одессе а не по Норфолку, и что тогда?
gleb написав:Вы забываете, что если где-то убудет, то в другом месте столько же прибудет. То что американцы отвесят русским в Сирии, вылезет нам в Донецке. Мне как-то на Сирию класть, а вот 140 км от Киева до российской границы меня сильно нервируют. Впрочем, Мариуполь и Бердянск и вовсе под боком. Или вы думаете, что Трамп, Мей и Макрон введут свои флоты в безбрежные камышовые просторы Азова? Дурак вы, батенька. Это не оскорбление, а определение.
Якщо росіяни такі немічні і жалюгідні в Сирії, точно такі ж вони і в Донецьку. Максимум на що вони здатні - нападати на беззахисних.
Ну если Вы правы, то чего тянуть? Надо заходить в Донецк и гнать арессора. Вы уже на призывном пункте, я правильно понимаю?
gleb написав:Так слава Богу, что молчит. А вам будет чем ответить, если он вдруг заговорит? По сравнению с 10-ью авианосными группами США, ЧФ не смотрится, но ответить то он может по Бердянску или Одессе а не по Норфолку, и что тогда?
Ваші слова сприймаються як мультфільми путіна про ракети - нема зв'язку з реальністю
gleb написав:Так слава Богу, что молчит. А вам будет чем ответить, если он вдруг заговорит? По сравнению с 10-ью авианосными группами США, ЧФ не смотрится, но ответить то он может по Бердянску или Одессе а не по Норфолку, и что тогда?
Ваші слова сприймаються як мультфільми путіна про ракети - нема зв'язку з реальністю
Я предпочитаю мультфильмы военной хронике. Вы как, я понял, тоже придерживаетесь этой разумной позиции.
«Нынешние ботаники крошечной ракеткой с борта Су-24 запросто топят американские авианосцы как бумажные кораблики, – возмущается в интервью газете ВЗГЛЯД генерал Морской авиации. – Да даже в советское время в командовании морской ракетоносной авиации (МРА) о потоплении авианосцев никогда даже речи не вели». ... «Во время учений менее чем дивизией на удар по авианосцу и смысла вылетать не было. То есть стартовало сразу 100 самолетов Ту-16. Каждый нес по три ракеты. И в ходе учений эта армада наносила удар по условной авианосной группе противника. Но даже в этом случае вероятность вывода вражеского авианосца из строя составляла 18–22 процента.
Причем имеется в виду только временный вывод из строя, об уничтожении корабля даже речи не шло. При этом от этих трех наших полков – по расчетам – почти ничего не оставалось в итоге
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...