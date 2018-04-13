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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 06:13

По 8 об'єктах хімічної промисловості , науково-дослідн. центру та військових базах
Сирії випущено 59 томагавків
vovikhan1991
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