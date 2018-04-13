Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 кві, 2018 06:13
По об'єктах хімічної промисловості , науково-дослідн. центру та військових об'єктах Сирії випущено 59 томагавків
П.С. Сирія заявляє, що перехоплено 20 ракет
"Минобороны РФ следит
за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции, готовится соответствующее сообщение"
vovikhan1991
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Додано: Суб 14 кві, 2018 07:30
Список целей :
1. Исследовательский центр в Дамаске 2. Склад с химическим оружие на западе Хомса 3. Третья цель находится рядом со второй. Заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
Востаннє редагувалось
Pupsik
в Суб 14 кві, 2018 09:07, всього редагувалось 1 раз.
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Pupsik
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Додано: Суб 14 кві, 2018 08:08
vovikhan1991 написав:
"Минобороны РФ следит
за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции, готовится соответствующее сообщение"
"Собирались топить корабли
Но калибры не взмыли ввысь
негативно они отнеслись
Тоесть просто уписялись" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Суб 14 кві, 2018 13:41
Кстати, фото не послевоенное (как может сразу показаться), а значительно папизже сделанное ))
vladvlas
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Додано: Суб 14 кві, 2018 14:22
Pupsik написав: vovikhan1991 написав:
"Минобороны РФ следит
за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции, готовится соответствующее сообщение"
"Собирались топить корабли
Но калибры не взмыли ввысь
негативно они отнеслись
Тоесть просто уписялись" (С).
Заява посла США
https://www.facebook.com/russia.usembas ... 847191471/
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Суб 14 кві, 2018 14:37
Росія заявляє що сирійські пво перехопили щонайменше 71 з 103 ракет
Америка заявляє що щонайменше 58 ракет досягли цілі
https://www.aljazeera.com/news/2018/04/ ... 23075.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Суб 14 кві, 2018 15:02
От аби авіаносна група союзників із Середземного моря завітала до Одеси...думаю, що це би було на користь гривні
vovikhan1991
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