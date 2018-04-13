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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 06:13

По об'єктах хімічної промисловості , науково-дослідн. центру та військових об'єктах Сирії випущено 59 томагавків

П.С. Сирія заявляє, що перехоплено 20 ракет

"Минобороны РФ следит :lol: за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции, готовится соответствующее сообщение"
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 07:30

Список целей :
1. Исследовательский центр в Дамаске
2. Склад с химическим оружие на западе Хомса
3. Третья цель находится рядом со второй.

Заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
Востаннє редагувалось Pupsik в Суб 14 кві, 2018 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:08

  vovikhan1991 написав:"Минобороны РФ следит :lol: за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции, готовится соответствующее сообщение"


"Собирались топить корабли
Но калибры не взмыли ввысь
негативно они отнеслись
Тоесть просто уписялись" (С). :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 13:41

АстанАвитесь (С)

ЗображенняКстати, фото не послевоенное (как может сразу показаться), а значительно папизже сделанное ))
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:22

  Pupsik написав:
  vovikhan1991 написав:"Минобороны РФ следит :lol: за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции, готовится соответствующее сообщение"


"Собирались топить корабли
Но калибры не взмыли ввысь
негативно они отнеслись
Тоесть просто уписялись" (С). :mrgreen:

Заява посла США
https://www.facebook.com/russia.usembas ... 847191471/
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:37

Росія заявляє що сирійські пво перехопили щонайменше 71 з 103 ракет
Америка заявляє що щонайменше 58 ракет досягли цілі
https://www.aljazeera.com/news/2018/04/ ... 23075.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:02

От аби авіаносна група союзників із Середземного моря завітала до Одеси...думаю, що це би було на користь гривні
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 16:23

имперец-депутат госдуры угрожает войной уже и Казахстану...


https://www.youtube.com/watch?v=YDPZZ275Di8
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