Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Краткий перевод: Лавров заявил, что швейцарская химлаборатория определила, что в образцах из Салисбури присутствует нервно-паралитический агент BZ, который не производился в СССР и РФ.
Швейцарская химлаборатория вежливо ответила, что они по-прежнему поддерживают выводы коллег из Великобритании, которые определили наличие "Новичка".
Лавров заявил об отсутствии информации о расследовании крушения Boeing МН17. Лавров заявил о бездоказательности обвинений России во вмешательстве в выборы в США. Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом из стран НАТО.