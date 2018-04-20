Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Краткий перевод: Лавров заявил, что швейцарская химлаборатория определила, что в образцах из Салисбури присутствует нервно-паралитический агент BZ, который не производился в СССР и РФ.
Швейцарская химлаборатория вежливо ответила, что они по-прежнему поддерживают выводы коллег из Великобритании, которые определили наличие "Новичка".
Лавров заявил об отсутствии информации о расследовании крушения Boeing МН17. Лавров заявил о бездоказательности обвинений России во вмешательстве в выборы в США. Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом из стран НАТО.
МИД исходит из того, что россияне, с которыми, по словам Дональда Трампа, у американских солдат месяц назад произошла «суровая схватка», вряд ли служат в российских вооруженных силах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова ... Захарова отметила, что вопросы, касающиеся пребывания российских военнослужащих в Сирии, комментирует Минобороны. ...
«О чем говорил Дональд Трамп — возможно, о том, что не связано действительно с ВКС, а с чем-то другим связано. Но опять же, это не наша компетенция», — добавила Захарова.
Если россияне были военными - это дело не для МИДа, а Минобороны. Если россияне не были военными... это все равно дело не для МИДа.
Восхитительная логика.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...