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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:15

"Говорящую лошадь" опять уличили во лжи:

https://twitter.com/SpiezLab/status/985243574123057152

Краткий перевод: Лавров заявил, что швейцарская химлаборатория определила, что в образцах из Салисбури присутствует нервно-паралитический агент BZ, который не производился в СССР и РФ.

Швейцарская химлаборатория вежливо ответила, что они по-прежнему поддерживают выводы коллег из Великобритании, которые определили наличие "Новичка".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:15

  Sommer написав:"Говорящую лошадь" опять уличили во лжи:

https://twitter.com/SpiezLab/status/985243574123057152

Краткий перевод: Лавров заявил, что швейцарская химлаборатория определила, что в образцах из Салисбури присутствует нервно-паралитический агент BZ, который не производился в СССР и РФ.

Швейцарская химлаборатория вежливо ответила, что они по-прежнему поддерживают выводы коллег из Великобритании, которые определили наличие "Новичка".


Лавров заявил об отсутствии информации о расследовании крушения Boeing МН17.
Лавров заявил о бездоказательности обвинений России во вмешательстве в выборы в США.
Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом из стран НАТО.

А что, если слово «заявил» поменять на «соврал»? :lol:
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Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:58

Какие милашки

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ad8c13d9a7947ea9a2af28c?from=newsfeed
МИД исходит из того, что россияне, с которыми, по словам Дональда Трампа, у американских солдат месяц назад произошла «суровая схватка», вряд ли служат в российских вооруженных силах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
...
Захарова отметила, что вопросы, касающиеся пребывания российских военнослужащих в Сирии, комментирует Минобороны.
...

«О чем говорил Дональд Трамп — возможно, о том, что не связано действительно с ВКС, а с чем-то другим связано. Но опять же, это не наша компетенция», — добавила Захарова.


Если россияне были военными - это дело не для МИДа, а Минобороны.
Если россияне не были военными... это все равно дело не для МИДа.

Восхитительная логика.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:42

Министр финансов России Антон Силуанов и глава Минфина США Стивен Мнучин обсудили санкционную тематику на встрече в Вашингтоне в пятницу

Минфин США ранее сообщил, что встреча прошла по инициативе Силуанова и министры обсудили вопросы, связанные с Северной Кореей, Сирией и Украиной.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:39

ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 10:08

Колишнього шпигуна ФСБ з кодовим ім’ям Гордон, який вважається російським найманим вбивцею, пов’язують з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері. Про це повідомляє видання Sunday People, посилаючись на контртерористичну поліцію Британії, передає УНН.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:14

"Через 1 год, после отключения интернета население РФ измениться до неузноваемости.
"Озеро" выкинули из цивилизованного мира и всех рынков, и теперь ему ничего не остается, как окапываться у себя на родине и строить для себя заповедник типа КНДР. (скорее все придется 100% лечь под Китай, в обмен на защиту и товары первой необходимости, т.к. самостоятельно даже это Кремль не способен производить)
***
Кстати, первое что сделал Вова спустя месяц после переназначения - начал отключать интернет" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
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