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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:09

  Pupsik написав:ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...

Ви слідкуєте за новинами
Що трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні ?
Топаз донецький був евакуйований ?
Система пассивной радиолокации самолетов «Кольчуга» – одно из немногих стоимостных «ноу-хау» украинских военных технологий. Она способна «видеть» даже знаменитый американский самолет-невидимку «Стелс» по его собственному локатору.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/533758-1 ... mosti.html
Украинская разработка "Кольчуга-М" - страшный сон для американских "невидимок
А когда узнали, то оказалось, что "невидимки" – самые обычные самолеты для "Кольчуги". Все дело в кардинально другом принципе действия нашей станции радиотехнической разведки. Чтобы обнаружить врага, ей не нужно излучать радиоволны и ловить их отражение. "Кольчуга" ловит радиоволны, которые испускает сам противник. Это называется пассивная радиотехническая разведка.
В чем сила этого метода?
А сила в том, что военные других стран научились выпускать самолеты, не отражающие радиоволн, но ни одна современная техника не может нормально работать, не излучая при этом радиосигналы. Даже самолеты-"невидимки" летают по собственному радару, излучая для этого радиоволны. То есть, супертехника, которая позволяет безнаказанно бомбить Ирак, может оказаться легкой добычей для "Кольчуги".
https://blogs.korrespondent.net/blog/us ... -nevydymok
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:00

  Ukrainian написав:
  Pupsik написав:ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...

Ви слідкуєте за новинами
Що трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні


Не потрібна - виявилось, що в сусiда стелсов немає.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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