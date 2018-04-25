Додано: Нед 22 кві, 2018 18:09

Pupsik написав: ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения... ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...

Ви слідкуєте за новинамиЩо трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні ?Топаз донецький був евакуйований ?Система пассивной радиолокации самолетов «Кольчуга» – одно из немногих стоимостных «ноу-хау» украинских военных технологий. Она способна «видеть» даже знаменитый американский самолет-невидимку «Стелс» по его собственному локатору.Подробности читайте на УНИАН:Украинская разработка "Кольчуга-М" - страшный сон для американских "невидимокА когда узнали, то оказалось, что "невидимки" – самые обычные самолеты для "Кольчуги". Все дело в кардинально другом принципе действия нашей станции радиотехнической разведки. Чтобы обнаружить врага, ей не нужно излучать радиоволны и ловить их отражение. "Кольчуга" ловит радиоволны, которые испускает сам противник. Это называется пассивная радиотехническая разведка.В чем сила этого метода?А сила в том, что военные других стран научились выпускать самолеты, не отражающие радиоволн, но ни одна современная техника не может нормально работать, не излучая при этом радиосигналы. Даже самолеты-"невидимки" летают по собственному радару, излучая для этого радиоволны. То есть, супертехника, которая позволяет безнаказанно бомбить Ирак, может оказаться легкой добычей для "Кольчуги".