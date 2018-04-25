Додано: Сер 25 кві, 2018 22:55

Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей". Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".



На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.

Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.

На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.



А можно ссылку на полную презентацию? А можно ссылку на полную презентацию?

Да погуглите, хотя смысл время терять. Какой-то блок с маркировкой-табличкой на фото, кто там может понять - сбита была эта ракета или это просто крупный фрагмент после взрыва при попадании в цель. Я не имею понятия насколько мелко разлетается ракета при попадании в цель. Ну некоторые фрагменты с дырками якобы получившимися от шрапнели систем ПВО. Но может это гвоздями пробили, кто его знает. Я там, где военные действия происходят, никому не верю.Да в принципе в этой ситуации обе стороны приврали, сирийцы-россияне возможно больше приврали, американцы возможно меньше приврали.Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю. По разным причинам. От человеческого фактора до мелких недостатках техники и электроники. Не говоря уже про реально боевые запуски с противодействием.Если бы генералы объявили, что скажем 99 ракет из 105 поразили цель, то это было бы крайне хорошим результатом.Но генералы обычно отличаются неуёмной жаждой тщеславности во всех армиях мира. В результате этого тщеславия все, кто дружит с головой, начинают изощряться в догадках измерения степени того, кто насколько соврал.