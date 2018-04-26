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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:09

  Pupsik написав:ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...

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Що трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні ?
Топаз донецький був евакуйований ?
Система пассивной радиолокации самолетов «Кольчуга» – одно из немногих стоимостных «ноу-хау» украинских военных технологий. Она способна «видеть» даже знаменитый американский самолет-невидимку «Стелс» по его собственному локатору.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/533758-1 ... mosti.html
Украинская разработка "Кольчуга-М" - страшный сон для американских "невидимок
А когда узнали, то оказалось, что "невидимки" – самые обычные самолеты для "Кольчуги". Все дело в кардинально другом принципе действия нашей станции радиотехнической разведки. Чтобы обнаружить врага, ей не нужно излучать радиоволны и ловить их отражение. "Кольчуга" ловит радиоволны, которые испускает сам противник. Это называется пассивная радиотехническая разведка.
В чем сила этого метода?
А сила в том, что военные других стран научились выпускать самолеты, не отражающие радиоволн, но ни одна современная техника не может нормально работать, не излучая при этом радиосигналы. Даже самолеты-"невидимки" летают по собственному радару, излучая для этого радиоволны. То есть, супертехника, которая позволяет безнаказанно бомбить Ирак, может оказаться легкой добычей для "Кольчуги".
https://blogs.korrespondent.net/blog/us ... -nevydymok
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:00

  Ukrainian написав:
  Pupsik написав:ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...

Ви слідкуєте за новинами
Що трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні


Не потрібна - виявилось, що в сусiда стелсов немає.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:18

фрагменты ракет «Томагавк», показанные в презентации, имеют, по его словам, характерные пробоины от поражающих элементов сирийских ЗРК, а также маркировки с датами и названиями фирм-производителей.


https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ae054629a794722aa60cfcd?from=newsfeed

К сожалению для говорящей головы Минобороны РФ, есть фото с этой презентации:

https://www.rbc.ru/photoreport/25/04/2018/5ae080309a794736341dca3a?from=newsfeed

Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".

Все это напоминает цирк с "опровержениями", который они исполняли после MH-17.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:51

  Sommer написав:Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".


На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.
Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.

Я не утверждаю, что есть правда, что нет, возможно производители выступят с опровержениями.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:52

  freeze написав:
  Sommer написав:Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".


На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.
Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.


А можно ссылку на полную презентацию?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:55

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".


На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.
Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.


А можно ссылку на полную презентацию?


Да погуглите, хотя смысл время терять. Какой-то блок с маркировкой-табличкой на фото, кто там может понять - сбита была эта ракета или это просто крупный фрагмент после взрыва при попадании в цель. Я не имею понятия насколько мелко разлетается ракета при попадании в цель. Ну некоторые фрагменты с дырками якобы получившимися от шрапнели систем ПВО. Но может это гвоздями пробили, кто его знает. Я там, где военные действия происходят, никому не верю.

Да в принципе в этой ситуации обе стороны приврали, сирийцы-россияне возможно больше приврали, американцы возможно меньше приврали.
Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю. По разным причинам. От человеческого фактора до мелких недостатках техники и электроники. Не говоря уже про реально боевые запуски с противодействием.

Если бы генералы объявили, что скажем 99 ракет из 105 поразили цель, то это было бы просто изумительным результатом.
Но генералы обычно отличаются неуёмной жаждой тщеславности во всех армиях мира. В результате этого тщеславия все, кто дружит с головой, начинают изощряться в догадках измерения степени того, кто насколько соврал.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:37

Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю

Думаю, что скоро мы увидим и 2-ю часть Марлезонского балета - фото 2-х целых КР, доставленных в Россию. Но дело даже не в этом (и не в том, что на снимках объекта, пораженного якобы 22-мя ракетами, всего 4 воронки).
Утром после ракетной атаки представитель МО РФ объявил о запуске 103 КР. Это означает, что их засекли радары ПВО, т.е. определили для каждой высоту/азимут/скорость. А около 16-00 мск представитель МО США рассказал о 105-ти ракетах, поразивших цели, фактически подтвердив этот доклад. А дальше все просто - сбить объект, летящий со скоростью 250 м/с (как МЕ-262 или МИГ-9), не выполняющий маневра уклонения по причине отсутствия сигнала об облучении РЛС противника, для армейских систем ПВО, переброшенных в Сирию, не составляет большого труда.
Так бывает - один бой определяет стратегию на годы вперед. По странному стечению обстоятельств, от угрозы атомной бомбардировки СССР США отказались тоже по результатам всего одного воздушного боя - 12-го апреля 51-го ведомые Пепеляевым около 40-ка МИГ-15 сбили в воздушном бою над рекой Ялуцзян от 12-ти до 20-ти B-29 (США как и через 67 лет признали потерю 3 ли 4-х самолетов, остальные-де были повреждены при посадке). Но после этого стало ясно, что даже армада из Супер Фортрес физически не пробьется к индустриальным центрам СССР.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:04

  Волгарь написав:
Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю

Думаю, что скоро мы увидим и 2-ю часть Марлезонского балета - фото 2-х целых КР, доставленных в Россию. Но дело даже не в этом (и не в том, что на снимках объекта, пораженного якобы 22-мя ракетами, всего 4 воронки).
Утром после ракетной атаки представитель МО РФ объявил о запуске 103 КР. Это означает, что их засекли радары ПВО, т.е. определили для каждой высоту/азимут/скорость. А около 16-00 мск представитель МО США рассказал о 105-ти ракетах, поразивших цели, фактически подтвердив этот доклад.


Для пущего эффекта надо было добавить, что представитель МО США звонил в Москву и уточнял "а сколько мы там ракет запустили?" :mrgreen:

  Волгарь написав:Так бывает - один бой определяет стратегию на годы вперед. По странному стечению обстоятельств, от угрозы атомной бомбардировки СССР США отказались тоже по результатам всего одного воздушного боя - 12-го апреля 51-го ведомые Пепеляевым около 40-ка МИГ-15 сбили в воздушном бою над рекой Ялуцзян от 12-ти до 20-ти B-29 (США как и через 67 лет признали потерю 3 ли 4-х самолетов, остальные-де были повреждены при посадке). Но после этого стало ясно, что даже армада из Супер Фортрес физически не пробьется к индустриальным центрам СССР.


Во-первых, советская пропаганда иногда очень завиралась.
Во-вторых, от атомной бомбардировки СССР США не отказывались.
В-третьих, в 50-х "армаду" составляли бы не устаревшие B-29, а B-47, B-50 и B-52. На армаду B-29 просто не хватило бы вооружения.

Какие еще пропагандистские мифы разоблачить? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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