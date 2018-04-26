Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pupsik написав:ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...
Ви слідкуєте за новинами Що трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні ? Топаз донецький був евакуйований ? Система пассивной радиолокации самолетов «Кольчуга» – одно из немногих стоимостных «ноу-хау» украинских военных технологий. Она способна «видеть» даже знаменитый американский самолет-невидимку «Стелс» по его собственному локатору.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/533758-1 ... mosti.html Украинская разработка "Кольчуга-М" - страшный сон для американских "невидимок А когда узнали, то оказалось, что "невидимки" – самые обычные самолеты для "Кольчуги". Все дело в кардинально другом принципе действия нашей станции радиотехнической разведки. Чтобы обнаружить врага, ей не нужно излучать радиоволны и ловить их отражение. "Кольчуга" ловит радиоволны, которые испускает сам противник. Это называется пассивная радиотехническая разведка. В чем сила этого метода? А сила в том, что военные других стран научились выпускать самолеты, не отражающие радиоволн, но ни одна современная техника не может нормально работать, не излучая при этом радиосигналы. Даже самолеты-"невидимки" летают по собственному радару, излучая для этого радиоволны. То есть, супертехника, которая позволяет безнаказанно бомбить Ирак, может оказаться легкой добычей для "Кольчуги". https://blogs.korrespondent.net/blog/us ... -nevydymok
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Pupsik написав:ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...
Ви слідкуєте за новинами Що трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні
Не потрібна - виявилось, що в сусiда стелсов немає.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer написав:Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".
На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер. Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.
А можно ссылку на полную презентацию?
Да погуглите, хотя смысл время терять. Какой-то блок с маркировкой-табличкой на фото, кто там может понять - сбита была эта ракета или это просто крупный фрагмент после взрыва при попадании в цель. Я не имею понятия насколько мелко разлетается ракета при попадании в цель. Ну некоторые фрагменты с дырками якобы получившимися от шрапнели систем ПВО. Но может это гвоздями пробили, кто его знает. Я там, где военные действия происходят, никому не верю.
Да в принципе в этой ситуации обе стороны приврали, сирийцы-россияне возможно больше приврали, американцы возможно меньше приврали. Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю. По разным причинам. От человеческого фактора до мелких недостатках техники и электроники. Не говоря уже про реально боевые запуски с противодействием.
Если бы генералы объявили, что скажем 99 ракет из 105 поразили цель, то это было бы просто изумительным результатом. Но генералы обычно отличаются неуёмной жаждой тщеславности во всех армиях мира. В результате этого тщеславия все, кто дружит с головой, начинают изощряться в догадках измерения степени того, кто насколько соврал.
Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю
Думаю, что скоро мы увидим и 2-ю часть Марлезонского балета - фото 2-х целых КР, доставленных в Россию. Но дело даже не в этом (и не в том, что на снимках объекта, пораженного якобы 22-мя ракетами, всего 4 воронки). Утром после ракетной атаки представитель МО РФ объявил о запуске 103 КР. Это означает, что их засекли радары ПВО, т.е. определили для каждой высоту/азимут/скорость. А около 16-00 мск представитель МО США рассказал о 105-ти ракетах, поразивших цели, фактически подтвердив этот доклад. А дальше все просто - сбить объект, летящий со скоростью 250 м/с (как МЕ-262 или МИГ-9), не выполняющий маневра уклонения по причине отсутствия сигнала об облучении РЛС противника, для армейских систем ПВО, переброшенных в Сирию, не составляет большого труда. Так бывает - один бой определяет стратегию на годы вперед. По странному стечению обстоятельств, от угрозы атомной бомбардировки СССР США отказались тоже по результатам всего одного воздушного боя - 12-го апреля 51-го ведомые Пепеляевым около 40-ка МИГ-15 сбили в воздушном бою над рекой Ялуцзян от 12-ти до 20-ти B-29 (США как и через 67 лет признали потерю 3 ли 4-х самолетов, остальные-де были повреждены при посадке). Но после этого стало ясно, что даже армада из Супер Фортрес физически не пробьется к индустриальным центрам СССР.
Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю
Думаю, что скоро мы увидим и 2-ю часть Марлезонского балета - фото 2-х целых КР, доставленных в Россию. Но дело даже не в этом (и не в том, что на снимках объекта, пораженного якобы 22-мя ракетами, всего 4 воронки). Утром после ракетной атаки представитель МО РФ объявил о запуске 103 КР. Это означает, что их засекли радары ПВО, т.е. определили для каждой высоту/азимут/скорость. А около 16-00 мск представитель МО США рассказал о 105-ти ракетах, поразивших цели, фактически подтвердив этот доклад.
Для пущего эффекта надо было добавить, что представитель МО США звонил в Москву и уточнял "а сколько мы там ракет запустили?"
Волгарь написав:Так бывает - один бой определяет стратегию на годы вперед. По странному стечению обстоятельств, от угрозы атомной бомбардировки СССР США отказались тоже по результатам всего одного воздушного боя - 12-го апреля 51-го ведомые Пепеляевым около 40-ка МИГ-15 сбили в воздушном бою над рекой Ялуцзян от 12-ти до 20-ти B-29 (США как и через 67 лет признали потерю 3 ли 4-х самолетов, остальные-де были повреждены при посадке). Но после этого стало ясно, что даже армада из Супер Фортрес физически не пробьется к индустриальным центрам СССР.
Во-первых, советская пропаганда иногда очень завиралась. Во-вторых, от атомной бомбардировки СССР США не отказывались. В-третьих, в 50-х "армаду" составляли бы не устаревшие B-29, а B-47, B-50 и B-52. На армаду B-29 просто не хватило бы вооружения.
Какие еще пропагандистские мифы разоблачить?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...