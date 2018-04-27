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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 55565758 Додано: Нед 22 кві, 2018 18:09 Pupsik написав: ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения... ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...

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Що трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні ?

Топаз донецький був евакуйований ?

Система пассивной радиолокации самолетов «Кольчуга» – одно из немногих стоимостных «ноу-хау» украинских военных технологий. Она способна «видеть» даже знаменитый американский самолет-невидимку «Стелс» по его собственному локатору.



Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/533758-1 ... mosti.html

Украинская разработка "Кольчуга-М" - страшный сон для американских "невидимок

А когда узнали, то оказалось, что "невидимки" – самые обычные самолеты для "Кольчуги". Все дело в кардинально другом принципе действия нашей станции радиотехнической разведки. Чтобы обнаружить врага, ей не нужно излучать радиоволны и ловить их отражение. "Кольчуга" ловит радиоволны, которые испускает сам противник. Это называется пассивная радиотехническая разведка.

В чем сила этого метода?

А сила в том, что военные других стран научились выпускать самолеты, не отражающие радиоволн, но ни одна современная техника не может нормально работать, не излучая при этом радиосигналы. Даже самолеты-"невидимки" летают по собственному радару, излучая для этого радиоволны. То есть, супертехника, которая позволяет безнаказанно бомбить Ирак, может оказаться легкой добычей для "Кольчуги".

https://blogs.korrespondent.net/blog/us ... -nevydymok Ви слідкуєте за новинамиЩо трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні ?Топаз донецький був евакуйований ?Система пассивной радиолокации самолетов «Кольчуга» – одно из немногих стоимостных «ноу-хау» украинских военных технологий. Она способна «видеть» даже знаменитый американский самолет-невидимку «Стелс» по его собственному локатору.Подробности читайте на УНИАН:Украинская разработка "Кольчуга-М" - страшный сон для американских "невидимокА когда узнали, то оказалось, что "невидимки" – самые обычные самолеты для "Кольчуги". Все дело в кардинально другом принципе действия нашей станции радиотехнической разведки. Чтобы обнаружить врага, ей не нужно излучать радиоволны и ловить их отражение. "Кольчуга" ловит радиоволны, которые испускает сам противник. Это называется пассивная радиотехническая разведка.В чем сила этого метода?А сила в том, что военные других стран научились выпускать самолеты, не отражающие радиоволн, но ни одна современная техника не может нормально работать, не излучая при этом радиосигналы. Даже самолеты-"невидимки" летают по собственному радару, излучая для этого радиоволны. То есть, супертехника, которая позволяет безнаказанно бомбить Ирак, может оказаться легкой добычей для "Кольчуги". Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 6967 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 485 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 кві, 2018 17:00 Ukrainian написав: Pupsik написав: ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения... ВВС Индии официально вышли из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолёт пятого поколения на базе Су-57. В Индии считают, что Су-57 не соответствуют стандартам пятого поколения...

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Що трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні Ви слідкуєте за новинамиЩо трапилось з відомою українською кольчугою ? Чи Україні вони вже не потрібні



Не потрібна - виявилось, що в сусiда стелсов немає. Не потрібна - виявилось, що в сусiда стелсов немає. Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1887 З нами з: 07.04.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 кві, 2018 19:18 фрагменты ракет «Томагавк», показанные в презентации, имеют, по его словам, характерные пробоины от поражающих элементов сирийских ЗРК, а также маркировки с датами и названиями фирм-производителей.



https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ae054629a794722aa60cfcd?from=newsfeed



К сожалению для говорящей головы Минобороны РФ, есть фото с этой презентации:



https://www.rbc.ru/photoreport/25/04/2018/5ae080309a794736341dca3a?from=newsfeed



Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".



Все это напоминает цирк с "опровержениями", который они исполняли после MH-17. К сожалению для говорящей головы Минобороны РФ, есть фото с этой презентации:Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".Все это напоминает цирк с "опровержениями", который они исполняли после MH-17. Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1887 З нами з: 07.04.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 кві, 2018 20:51 Sommer написав: Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей". Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".



На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.

Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.



Я не утверждаю, что есть правда, что нет, возможно производители выступят с опровержениями. На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.Я не утверждаю, что есть правда, что нет, возможно производители выступят с опровержениями. freeze 4 Повідомлень: 7617 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2090 раз. Подякували: 2880 раз. Профіль 11 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 кві, 2018 21:52 freeze написав: Sommer написав: Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей". Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".



На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.

Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.

На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.



А можно ссылку на полную презентацию? А можно ссылку на полную презентацию? Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1887 З нами з: 07.04.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 кві, 2018 22:55 Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей". Попробуйте там найти "маркировки с датами и названиями фирм-производителей".



На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.

Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.

На некоторых фото четко видно, и дата, и фирма-производитель, и серийный номер.Посмотрите полную презентацию, а не фото с презентации.



А можно ссылку на полную презентацию? А можно ссылку на полную презентацию?



Да погуглите, хотя смысл время терять. Какой-то блок с маркировкой-табличкой на фото, кто там может понять - сбита была эта ракета или это просто крупный фрагмент после взрыва при попадании в цель. Я не имею понятия насколько мелко разлетается ракета при попадании в цель. Ну некоторые фрагменты с дырками якобы получившимися от шрапнели систем ПВО. Но может это гвоздями пробили, кто его знает. Я там, где военные действия происходят, никому не верю.



Да в принципе в этой ситуации обе стороны приврали, сирийцы-россияне возможно больше приврали, американцы возможно меньше приврали.

Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю. По разным причинам. От человеческого фактора до мелких недостатках техники и электроники. Не говоря уже про реально боевые запуски с противодействием.



Если бы генералы объявили, что скажем 99 ракет из 105 поразили цель, то это было бы просто изумительным результатом.

Но генералы обычно отличаются неуёмной жаждой тщеславности во всех армиях мира. В результате этого тщеславия все, кто дружит с головой, начинают изощряться в догадках измерения степени того, кто насколько соврал. Да погуглите, хотя смысл время терять. Какой-то блок с маркировкой-табличкой на фото, кто там может понять - сбита была эта ракета или это просто крупный фрагмент после взрыва при попадании в цель. Я не имею понятия насколько мелко разлетается ракета при попадании в цель. Ну некоторые фрагменты с дырками якобы получившимися от шрапнели систем ПВО. Но может это гвоздями пробили, кто его знает. Я там, где военные действия происходят, никому не верю.Да в принципе в этой ситуации обе стороны приврали, сирийцы-россияне возможно больше приврали, американцы возможно меньше приврали.Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю. По разным причинам. От человеческого фактора до мелких недостатках техники и электроники. Не говоря уже про реально боевые запуски с противодействием.Если бы генералы объявили, что скажем 99 ракет из 105 поразили цель, то это было бы просто изумительным результатом.Но генералы обычно отличаются неуёмной жаждой тщеславности во всех армиях мира. В результате этого тщеславия все, кто дружит с головой, начинают изощряться в догадках измерения степени того, кто насколько соврал. freeze 4 Повідомлень: 7617 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2090 раз. Подякували: 2880 раз. Профіль 11 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:37 Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю

Думаю, что скоро мы увидим и 2-ю часть Марлезонского балета - фото 2-х целых КР, доставленных в Россию. Но дело даже не в этом (и не в том, что на снимках объекта, пораженного якобы 22-мя ракетами, всего 4 воронки).

Утром после ракетной атаки представитель МО РФ объявил о запуске 103 КР. Это означает, что их засекли радары ПВО, т.е. определили для каждой высоту/азимут/скорость. А около 16-00 мск представитель МО США рассказал о 105-ти ракетах, поразивших цели, фактически подтвердив этот доклад. А дальше все просто - сбить объект, летящий со скоростью 250 м/с (как МЕ-262 или МИГ-9), не выполняющий маневра уклонения по причине отсутствия сигнала об облучении РЛС противника, для армейских систем ПВО, переброшенных в Сирию, не составляет большого труда.

Так бывает - один бой определяет стратегию на годы вперед. По странному стечению обстоятельств, от угрозы атомной бомбардировки СССР США отказались тоже по результатам всего одного воздушного боя - 12-го апреля 51-го ведомые Пепеляевым около 40-ка МИГ-15 сбили в воздушном бою над рекой Ялуцзян от 12-ти до 20-ти B-29 (США как и через 67 лет признали потерю 3 ли 4-х самолетов, остальные-де были повреждены при посадке). Но после этого стало ясно, что даже армада из Супер Фортрес физически не пробьется к индустриальным центрам СССР. Думаю, что скоро мы увидим и 2-ю часть Марлезонского балета - фото 2-х целых КР, доставленных в Россию. Но дело даже не в этом (и не в том, что на снимках объекта, пораженного якобы 22-мя ракетами, всего 4 воронки).Утром после ракетной атаки представитель МО РФ объявил о запуске 103 КР. Это означает, что их засекли радары ПВО, т.е. определили для каждой высоту/азимут/скорость. А около 16-00 мск представитель МО США рассказал о 105-ти ракетах, поразивших цели, фактически подтвердив этот доклад. А дальше все просто - сбить объект, летящий со скоростью 250 м/с (как МЕ-262 или МИГ-9), не выполняющий маневра уклонения по причине отсутствия сигнала об облучении РЛС противника, для армейских систем ПВО, переброшенных в Сирию, не составляет большого труда.Так бывает - один бой определяет стратегию на годы вперед. По странному стечению обстоятельств, от угрозы атомной бомбардировки СССР США отказались тоже по результатам всего одного воздушного боя - 12-го апреля 51-го ведомые Пепеляевым около 40-ка МИГ-15 сбили в воздушном бою над рекой Ялуцзян от 12-ти до 20-ти B-29 (США как и через 67 лет признали потерю 3 ли 4-х самолетов, остальные-де были повреждены при посадке). Но после этого стало ясно, что даже армада из Супер Фортрес физически не пробьется к индустриальным центрам СССР. Волгарь Повідомлень: 4811 З нами з: 12.10.12 Подякував: 14 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:04 Волгарь написав: Но то что, если в идеальных условиях полигона с расстояния в несколько сот километров выпустить 105 ракет разных типов, экипажами разной степенью подготовленности и разных стран в цель условно 30 на 30 метров, то вероятность попадания в этот квадратик всех 105 ракет близка к нулю

Думаю, что скоро мы увидим и 2-ю часть Марлезонского балета - фото 2-х целых КР, доставленных в Россию. Но дело даже не в этом (и не в том, что на снимках объекта, пораженного якобы 22-мя ракетами, всего 4 воронки).

Утром после ракетной атаки представитель МО РФ объявил о запуске 103 КР. Это означает, что их засекли радары ПВО, т.е. определили для каждой высоту/азимут/скорость. А около 16-00 мск представитель МО США рассказал о 105-ти ракетах, поразивших цели, фактически подтвердив этот доклад.

Думаю, что скоро мы увидим и 2-ю часть Марлезонского балета - фото 2-х целых КР, доставленных в Россию. Но дело даже не в этом (и не в том, что на снимках объекта, пораженного якобы 22-мя ракетами, всего 4 воронки).Утром после ракетной атаки представитель МО РФ объявил о запуске 103 КР. Это означает, что их засекли радары ПВО, т.е. определили для каждой высоту/азимут/скорость. А около 16-00 мск представитель МО США рассказал о 105-ти ракетах, поразивших цели, фактически подтвердив этот доклад.



Для пущего эффекта надо было добавить, что представитель МО США звонил в Москву и уточнял "а сколько мы там ракет запустили?"



Волгарь написав: Так бывает - один бой определяет стратегию на годы вперед. По странному стечению обстоятельств, от угрозы атомной бомбардировки СССР США отказались тоже по результатам всего одного воздушного боя - 12-го апреля 51-го ведомые Пепеляевым около 40-ка МИГ-15 сбили в воздушном бою над рекой Ялуцзян от 12-ти до 20-ти B-29 (США как и через 67 лет признали потерю 3 ли 4-х самолетов, остальные-де были повреждены при посадке). Но после этого стало ясно, что даже армада из Супер Фортрес физически не пробьется к индустриальным центрам СССР. Так бывает - один бой определяет стратегию на годы вперед. По странному стечению обстоятельств, от угрозы атомной бомбардировки СССР США отказались тоже по результатам всего одного воздушного боя - 12-го апреля 51-го ведомые Пепеляевым около 40-ка МИГ-15 сбили в воздушном бою над рекой Ялуцзян от 12-ти до 20-ти B-29 (США как и через 67 лет признали потерю 3 ли 4-х самолетов, остальные-де были повреждены при посадке). Но после этого стало ясно, что даже армада из Супер Фортрес физически не пробьется к индустриальным центрам СССР.



Во-первых, советская пропаганда иногда очень завиралась.

Во-вторых, от атомной бомбардировки СССР США не отказывались.

В-третьих, в 50-х "армаду" составляли бы не устаревшие B-29, а B-47, B-50 и B-52. На армаду B-29 просто не хватило бы вооружения.



Какие еще пропагандистские мифы разоблачить? Для пущего эффекта надо было добавить, что представитель МО США звонил в Москву и уточнял "а сколько мы там ракет запустили?"Во-первых, советская пропаганда иногда очень завиралась.Во-вторых, от атомной бомбардировки СССР США не отказывались.В-третьих, в 50-х "армаду" составляли бы не устаревшие B-29, а B-47, B-50 и B-52. На армаду B-29 просто не хватило бы вооружения.Какие еще пропагандистские мифы разоблачить? Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1887 З нами з: 07.04.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:54 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: А дальше все просто - сбить объект, летящий со скоростью 250 м/с (как МЕ-262 или МИГ-9), не выполняющий маневра уклонения по причине отсутствия сигнала об облучении РЛС противника, для армейских систем ПВО, переброшенных в Сирию, не составляет большого труда. А дальше все просто - сбить объект, летящий со скоростью 250 м/с (как МЕ-262 или МИГ-9), не выполняющий маневра уклонения по причине отсутствия сигнала об облучении РЛС противника, для армейских систем ПВО, переброшенных в Сирию, не составляет большого труда. "Предприниматель" из хрензнаеткакогоновгорода опять взялся вещать о том, в чем НИЧЕГО не понимает.

Повторяется история с инженерами, которые оказались программистами)) Поэтому, такому спецу - такое видео:



А кому действительно интересны технические нюансы вот статья , в которой просто все описано, как на самом деле.



Две недели интервенты собирали обломки 70 КР и насобирали аж две жмени... осколков!

Ну, ну. Макеты двух ракет сейчас в москве допиливают из фанеры. "Предприниматель" из хрензнаеткакогоновгорода опять взялся вещать о том, в чем НИЧЕГО не понимает.Повторяется история с инженерами, которые оказались программистами)) Поэтому, такому спецу - такое видео:А кому действительно интересны технические нюансы вот, в которой просто все описано, как на самом деле.Две недели интервенты собирали обломки 70 КР и насобирали аж две жмени...Ну, ну. Макеты двух ракет сейчас в москве допиливают из фанеры. vladvlas Повідомлень: 417 З нами з: 22.12.08 Подякував: 7 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 55565758 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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