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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 кві, 2018 13:37
волгари-рабы и украинцы-запорожцы
Как сказал бы в Ваше случае один одесский сын турецко-подданного - КОНГЕНИАЛЬНО
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Волгарь
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