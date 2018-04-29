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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:37

волгари-рабы и украинцы-запорожцы

Как сказал бы в Ваше случае один одесский сын турецко-подданного - КОНГЕНИАЛЬНО
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:20

По итогам встречи Трампа с Меркель

Голос Америки
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп и Меркель выразили общую позицию по санкциям против России, цель которых - заставить Россию соблюдать международное право, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-me ... 67688.html

РосТВ
Трамп на встрече с Меркель заявил о желании ПОЛАДИТЬ с Россией! :lol: :lol: :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:51

"Вторая мировая закончилась в 1945. За это время проигравшие немцы и японцы успели превратить свои страны в экономический рай. Русские за это время успели 73 раза отпраздновать День Победы"(С). :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:29

Завод ГАЗ в Нижнем Новгороде - крупнейший в РФ производитель среднетоннажных грузовиков, который занимается также контрактной сборкой автомобилей Volkswagen, Skoda и Mercedes - может остановить конвейер из-за санкций США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, менеджмент завода опасается, что остановка производства произойдет уже в июне из-за прекращения поставок импортных комплектующих.
Для предприятия, которое обеспечиивает работой 40 тысяч человек и дает 15% валового продукта Нижегородской области, попадание в "черный список" американского Минфина может обернуться для предприятия срывом контрактов с европейскими и американскими партнерами.
Речь идет как о поставках, так и о сборке автомобилей зарубежных концернов. "Положение достаточно сложное... Все валютные операции под вопросом, все контакты с партнерами, которые так или иначе связаны с США, также производство Volkswagen и Skoda под вопросом", - заявил собеседник Reuters.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:35

Есть, наверное, только одна страна в мире, где граждане могут гордиться президентом, который не то, что два слова связать не может, но даже не способен прочитать их по бумажке. :lol: :lol: :lol:

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:51

  Pupsik написав:Есть, наверное, только одна страна в мире, где граждане могут гордиться президентом, который не то, что два слова связать не может, но даже не способен прочитать их по бумажке. :lol: :lol: :lol:


Когда мне говорили, что вместо (вместе?) Путина используют двойников - я не верил.

А вот после этого видео уже начинаю склоняться к мысли, что один двойник не смог прочитать каракули второго...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:54

Не успели отгреметь фанфары

Только-только рассказали о том, как легко сбили "Томагавки" в труху, как подоспело неожиданное:

http://news.liga.net/world/news/v-sirii-obstrelyali-bazy-voysk-asada
В различных районах Сирии ряд военных баз правительственной армии и иранских ополченцев подвергся ракетным обстрелам, сообщает Deutsche Welle.

По данным Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, ракеты были выпущены по штаб-квартире 47-й бригады, базирующейся к западу от города Хамы, а также по военным базам неподалеку от аэропорта Алеппо.

В результате взрывов десятки человек погибли и были ранены.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что ракетные атаки могли осуществить израильтяне.


Почему-то хваленые сирийские ПВО и на этот раз не смогли ничего сделать. :mrgreen:
Интересно, как это будут оправдывать на российском ТВ.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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