волгари-рабы и украинцы-запорожцы
Как сказал бы в Ваше случае один одесский сын турецко-подданного - КОНГЕНИАЛЬНО
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 кві, 2018 13:37
Как сказал бы в Ваше случае один одесский сын турецко-подданного - КОНГЕНИАЛЬНО
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:20
По итогам встречи Трампа с Меркель
Голос Америки
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп и Меркель выразили общую позицию по санкциям против России, цель которых - заставить Россию соблюдать международное право, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
РосТВ
Трамп на встрече с Меркель заявил о желании ПОЛАДИТЬ с Россией!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 28 кві, 2018 20:51
"Вторая мировая закончилась в 1945. За это время проигравшие немцы и японцы успели превратить свои страны в экономический рай. Русские за это время успели 73 раза отпраздновать День Победы"(С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:29
Завод ГАЗ в Нижнем Новгороде - крупнейший в РФ производитель среднетоннажных грузовиков, который занимается также контрактной сборкой автомобилей Volkswagen, Skoda и Mercedes - может остановить конвейер из-за санкций США.
Как сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, менеджмент завода опасается, что остановка производства произойдет уже в июне из-за прекращения поставок импортных комплектующих.
Для предприятия, которое обеспечиивает работой 40 тысяч человек и дает 15% валового продукта Нижегородской области, попадание в "черный список" американского Минфина может обернуться для предприятия срывом контрактов с европейскими и американскими партнерами.
Речь идет как о поставках, так и о сборке автомобилей зарубежных концернов. "Положение достаточно сложное... Все валютные операции под вопросом, все контакты с партнерами, которые так или иначе связаны с США, также производство Volkswagen и Skoda под вопросом", - заявил собеседник Reuters.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:35
Есть, наверное, только одна страна в мире, где граждане могут гордиться президентом, который не то, что два слова связать не может, но даже не способен прочитать их по бумажке.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:51
Когда мне говорили, что вместо (вместе?) Путина используют двойников - я не верил.
А вот после этого видео уже начинаю склоняться к мысли, что один двойник не смог прочитать каракули второго...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:54
Не успели отгреметь фанфары
Только-только рассказали о том, как легко сбили "Томагавки" в труху, как подоспело неожиданное:
Почему-то хваленые сирийские ПВО и на этот раз не смогли ничего сделать.
Интересно, как это будут оправдывать на российском ТВ.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:10
Очередная порция юмора от друзей, вечновстающей с колен инновационной страны, у которой есть С-100500:
Те, кто неделю назад, заявлял о том что сбили 1000 ракет, в этот раз не знают даже, откуда они прилетели (ну их же амеры не предупредили )) ).
А информацию МОРФ и роССсми будут черпать из Телеграма. Его ведь так и не залочили ))
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:40
Израильтянам пиар не нужен, они всегда бьют без предупреждения, что конечно более правильно, трейлер-блокбастер-сейчас ударим им до одного места. Кто-куда-откуда прилетел, уже давно разобрались, управляемые бомбы GBU-39 - прикольная штука, сирийские ПВО полностью облажались.
Поскольку погибли в основном иранские прокси, аятолла выступил с прямой угрозой, думаю, аятолла блефует, но Израиль решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть, и закрыл воздушное пространство над северным Израилем.
Что в целом разумно.
Но скорее всего аятолла не будет в тупую атаковать Израиль, забоится, думаю, они ударят через своих хуситов в Йемене по саудитам. У саудитов слабоватая ПВО. И не раз пропускала плюхи в последние месяцы.
Додано: Сер 02 тра, 2018 23:39
Денег нет, но вы воюйте.(с)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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