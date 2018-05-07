Санитаров в Сибири перевели в уборщики, чтобы не повышать им зарплату
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 тра, 2018 07:52
Re: Імперські амбіції сусіда
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:11
Faceless у вас нет конструктивизма. Обычное житейское дело вы пытаетесь выдать за произвол путинского режима. В статье на которую вы ссылаетесь дается пояснение причины имевшегося факта и метод его решения. "Надзорное ведомство оштрафовало учреждение и виновное должностное лицо. Однако вопрос о переводе уборщиков обратно в санитары не рассматривается, так как сотрудники НИИ кардиологии добровольно подписали документы и согласились на изменения условий своего договора.
Аналогичная история произошла в Пермском крае. В Соликамске санитарки, которых тоже перевели в уборщицы со значительным понижением зарплаты, обратились в суд и выиграли его, писало «URA.RU». Теперь они не только вернутся на прежнюю работу, но и получат значительные компенсации за вынужденные прогулы".
В 2009 году у моего сына возникали подобные проблемы на пивзаводе "Оболонь" в Севастополе. Сын обратился в суд для защиты своих прав ,после первого заседания суда, назначили второе заседание,которое потом отменили и дело закрыли, сославшись на якобы нарушенные процедуры которые сам суд и нарушал.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:45
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:13
Re: Імперські амбіції сусіда
Ну для РФ это обычное житейское дело, да... Тут уже не в режиме дело, это просто клиника
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:54
Ветка называется "Имперские амбиции соседа", а вы сюда свои переживания за судьбу русских санитаров в Сибири тащите.
Вот чего тут надо постить
и думать нужно почему так получается и как с этим бороться.
Санитары в Сибири....нда.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:12
Звучит интригующее. Главное - тема необъятная, почти как Сибирь.
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:15
Безграмотні запитання викликають підозру, що Ви не в курсі справ та хочете вивідати у людини щось для злочину.
Насправді:
Єдиний державний реєстр судових рішень.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:10
9 лет прошло и 4 года как сменилась власть, какие могут быть посылання?
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:32
Можно подумать,что в Украине дела на поприще медицины и по оплате труда медицинских работников обстоят лучше чем в РФ. Мне доводилось быть в 1472 Военно-морском клиническом госпитале имени Н. И. Пирогова ЧФ РФ и в украинском госпитале ВМСУ и ВСУ города Севастополя. Я могу сравнивать.Украинский госпиталь располагавшийся в бухте Омега, в бывшем профилактории ВВС ЧФ это точно не клиника,это был какой то позор.
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