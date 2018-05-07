Додано: Вів 08 тра, 2018 11:11

Faceless написав: https://ura.news/news/1052333211

Санитаров в Сибири перевели в уборщики, чтобы не повышать им зарплату

Faceless у вас нет конструктивизма. Обычное житейское дело вы пытаетесь выдать за произвол путинского режима. В статье на которую вы ссылаетесь дается пояснение причины имевшегося факта и метод его решения. "Надзорное ведомство оштрафовало учреждение и виновное должностное лицо. Однако вопрос о переводе уборщиков обратно в санитары не рассматривается, так как сотрудники НИИ кардиологии добровольно подписали документы и согласились на изменения условий своего договора.Аналогичная история произошла в Пермском крае. В Соликамске санитарки, которых тоже перевели в уборщицы со значительным понижением зарплаты, обратились в суд и выиграли его, писало «URA.RU». Теперь они не только вернутся на прежнюю работу, но и получат значительные компенсации за вынужденные прогулы".В 2009 году у моего сына возникали подобные проблемы на пивзаводе "Оболонь" в Севастополе. Сын обратился в суд для защиты своих прав ,после первого заседания суда, назначили второе заседание,которое потом отменили и дело закрыли, сославшись на якобы нарушенные процедуры которые сам суд и нарушал.