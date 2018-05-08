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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 07:52

Re: Імперські амбіції сусіда

https://ura.news/news/1052333211
Санитаров в Сибири перевели в уборщики, чтобы не повышать им зарплату
:mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:11

  Faceless написав:https://ura.news/news/1052333211
Санитаров в Сибири перевели в уборщики, чтобы не повышать им зарплату
:mrgreen:
Faceless у вас нет конструктивизма. Обычное житейское дело вы пытаетесь выдать за произвол путинского режима. В статье на которую вы ссылаетесь дается пояснение причины имевшегося факта и метод его решения. "Надзорное ведомство оштрафовало учреждение и виновное должностное лицо. Однако вопрос о переводе уборщиков обратно в санитары не рассматривается, так как сотрудники НИИ кардиологии добровольно подписали документы и согласились на изменения условий своего договора.

Аналогичная история произошла в Пермском крае. В Соликамске санитарки, которых тоже перевели в уборщицы со значительным понижением зарплаты, обратились в суд и выиграли его, писало «URA.RU». Теперь они не только вернутся на прежнюю работу, но и получат значительные компенсации за вынужденные прогулы".
В 2009 году у моего сына возникали подобные проблемы на пивзаводе "Оболонь" в Севастополе. Сын обратился в суд для защиты своих прав ,после первого заседания суда, назначили второе заседание,которое потом отменили и дело закрыли, сославшись на якобы нарушенные процедуры которые сам суд и нарушал.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:45

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Сын обратился в суд для защиты своих прав ,после первого заседания суда, назначили второе заседание,которое потом отменили и дело закрыли


Дайте посилання на справу в реєстрі судових рішень або номер справи. ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:13

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Обычное житейское дело вы пытаетесь выдать за произвол путинского режима.
Ну для РФ это обычное житейское дело, да... Тут уже не в режиме дело, это просто клиника
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:54

  Faceless написав:https://ura.news/news/1052333211
Санитаров в Сибири перевели в уборщики, чтобы не повышать им зарплату


Ветка называется "Имперские амбиции соседа", а вы сюда свои переживания за судьбу русских санитаров в Сибири тащите.
Вот чего тут надо постить

ПВО в Крыму усилят зенитными ракетными комплексами "Панцирь-С" и С-400

Российские пограничники досматривают украинские суда в Керченском проливе

Украинские военные моряки грозят Порошенко вернуться в Крым из-за проблем с жильем

С 2014 года Черноморский флот значительно усилился получив шесть новых подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами

Плюс 28,4%. Украина продолжает наращивать импорт из России


и думать нужно почему так получается и как с этим бороться.
Санитары в Сибири....нда.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:12

Санитары в Сибири....нда.

Звучит интригующее. Главное - тема необъятная, почти как Сибирь.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:10

  V2 написав:
  ceba написав:Сын обратился в суд для защиты своих прав ,после первого заседания суда, назначили второе заседание,которое потом отменили и дело закрыли


Дайте посилання на справу в реєстрі судових рішень або номер справи. ;)
9 лет прошло и 4 года как сменилась власть, какие могут быть посылання?
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:32

  Faceless написав:Ну для РФ это обычное житейское дело, да... Тут уже не в режиме дело, это просто клиника
Можно подумать,что в Украине дела на поприще медицины и по оплате труда медицинских работников обстоят лучше чем в РФ. Мне доводилось быть в 1472 Военно-морском клиническом госпитале имени Н. И. Пирогова ЧФ РФ и в украинском госпитале ВМСУ и ВСУ города Севастополя. Я могу сравнивать.Украинский госпиталь располагавшийся в бухте Омега, в бывшем профилактории ВВС ЧФ это точно не клиника,это был какой то позор.
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