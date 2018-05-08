Додано: Вів 08 тра, 2018 16:12

Ух ты, как нистерпели.



Это как раз амбиции - тратить миллиарды на понты и войнушки, держа впроголодь своих граждан.



Привыкайте, это у вас еще лет на 5-6.

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...