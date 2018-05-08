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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 06:53

"Несокрушимый" русский "Аллигатор" сбит "разгромленным" русскими ИГИЛом :lol:

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Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:43

  Pupsik написав:"Несокрушимый" русский "Аллигатор" сбит "разгромленным" русскими ИГИЛом :lol:

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Но ведь есть масса вариантов! Например "это фотошоп", "он упал по техническим причинам", "вертолет сбили, но американский/израильский" и т.д.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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