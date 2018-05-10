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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 тра, 2018 06:53
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:43
Но ведь есть масса вариантов! Например "это фотошоп", "он упал по техническим причинам", "вертолет сбили, но американский/израильский" и т.д.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:32
Никогда такого не было и вот, опять ))
Предлагаю посмотреть на феерическое видео:
Поражения БМ 72В6-Е4 ЗРПК "Панцирь-С1" асадистов управляемой ракетой Spike NLOS ВВС Цахал.
Ой, как придется постараться местной команде из-за поребрика, чтобы оправдаться ))
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:32
Не шмагли...
Израильская ракета уничтожила поставленный Россией «Панцирь»
Но, понятное дело, у ольгинских будет куча отговорок: "в комплекте не было модуля БЗ-СХДНСТ-2", "там были нерусские специалисты", ну или банальное "это фотошоп".
PS минута в минуту, надо же
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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