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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 06:53

"Несокрушимый" русский "Аллигатор" сбит "разгромленным" русскими ИГИЛом :lol:

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Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:43

  Pupsik написав:"Несокрушимый" русский "Аллигатор" сбит "разгромленным" русскими ИГИЛом :lol:

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Но ведь есть масса вариантов! Например "это фотошоп", "он упал по техническим причинам", "вертолет сбили, но американский/израильский" и т.д.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:32

Никогда такого не было и вот, опять ))

Предлагаю посмотреть на феерическое видео:

Поражения БМ 72В6-Е4 ЗРПК "Панцирь-С1" асадистов управляемой ракетой Spike NLOS ВВС Цахал.
Ой, как придется постараться местной команде из-за поребрика, чтобы оправдаться ))
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:32

Не шмагли...

Израильская ракета уничтожила поставленный Россией «Панцирь»
https://lenta.ru/news/2018/05/10/panzir

Но, понятное дело, у ольгинских будет куча отговорок: "в комплекте не было модуля БЗ-СХДНСТ-2", "там были нерусские специалисты", ну или банальное "это фотошоп".

PS минута в минуту, надо же :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:33

В израильской армии утверждают, что в ходе налета на Сирию самолеты столкнулись с огнем сил ПВО. В качестве ответной меры, как утверждают в военном ведомстве Израиля, были уничтожены пять комплексов.

https://www.rbc.ru/politics/10/05/2018/ ... &from=main
avax
 
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