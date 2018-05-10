Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:14

avax написав: В израильской армии утверждают, что в ходе налета на Сирию самолеты столкнулись с огнем сил ПВО. В качестве ответной меры, как утверждают в военном ведомстве Израиля, были уничтожены пять комплексов.



https://www.rbc.ru/politics/10/05/2018/ ... &from=main В израильской армии утверждают, что в ходе налета на Сирию самолеты столкнулись с огнем сил ПВО. В качестве ответной меры, как утверждают в военном ведомстве Израиля,

Уже ПЯТЬ?Надо же, вчера был один. Видно обломки посчитали, сложили назад, получидось пять. А комплексы какие были? Тут вот пишут Панцирь. А я вот думаю не иначе как С500 расхерачили (прототип). Там должно быть порядка пяти машин - аккурат пять Панцирей, и в кажном минимум по генералу ПВО. Я рад за братьев-израильтян, меня вот только один вопрос волнует, пока мы за них радуемся, у нас то в ПВО все в порядке? Страна закрыта эшелонированным ПВО? Или хотя бы столица? Или хотя бы АЭС и плотины? А что у нас там на боевом дежурстве стоит? Сколько дивизионов и полков? Чем вооружены? Крылатые ракеты потенциального агрессора собьют?