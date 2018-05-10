"В общем, РСЗО отстрелялась и быстренько убралась со своей огневой позиции. Точно так же делают россияне под Мариуполем, Авдеевкй или любым другим местом. Но выехать из населенного пункта не удалось. Бортовая видеокамера израильской ракеты запечатлела счастливый момент ее встречи с установкой.



Собственно говоря, события развивались примерно следующим образом. По территории Израиля ушел пакет РСЗО. «Железный Купол» перехватил те ракеты, которые могли представлять опасность для населения Израиля, остальные упали на пустынной местности. Место пуска ракет было сразу установлено и ВВС Израиля ушли в небо Сирии, отрабатывать цели, записанные за иранцами. Почти сразу была уничтожена та самая пусковая установка. Она успела уйти от места пуска на 2-3 км и поломалась насовсем. Но в это время сирийские ПВО попытались атаковать израильские самолеты, после чего – тоже были уничтожены. А потом, согласно сообщениям самих израильтян, были поражены: «разведывательные объекты, центры снабжения, военный лагерь к северу от Дамаска, склады оружия в районе международного аэропорта столицы Сирии, системы разведки и наблюдательные пункты, а также позиции в непосредственной близости к границе» и «три корочки хлеба», вернее – та самая РСЗО. В общей сложности было нанесено более 50 авиационных ударов, что уже сопоставимо с первой волной Томагавков, выпущенных США год назад. Это говорит о том, что Израиль начинает зачистку Сирии от всего, что представляет опасность, в первую очередь – от иранских «ихтамнетов». В общем, там сейчас показывают, что время гибридов прошло и что всех их отправляют на суд божий, чтобы уже там разбирались, кто из них заблудился, а кто – приехал в отпуск отдохнуть и послушать уникальную виолончель Ролдугина в развалинах Пальмиры. Израильтяне справедливо решили, что пора применять простой и всем понятный принцип, относительно Сирии: «иранский, значит – мертвый»."