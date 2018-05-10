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avax написав:В израильской армии утверждают, что в ходе налета на Сирию самолеты столкнулись с огнем сил ПВО. В качестве ответной меры, как утверждают в военном ведомстве Израиля, были уничтожены пять комплексов.
Уже ПЯТЬ? Надо же, вчера был один. Видно обломки посчитали, сложили назад, получидось пять. А комплексы какие были? Тут вот пишут Панцирь. А я вот думаю не иначе как С500 расхерачили (прототип) . Там должно быть порядка пяти машин - аккурат пять Панцирей, и в кажном минимум по генералу ПВО. Я рад за братьев-израильтян, меня вот только один вопрос волнует, пока мы за них радуемся, у нас то в ПВО все в порядке? Страна закрыта эшелонированным ПВО? Или хотя бы столица? Или хотя бы АЭС и плотины? А что у нас там на боевом дежурстве стоит? Сколько дивизионов и полков? Чем вооружены? Крылатые ракеты потенциального агрессора собьют?
Як пише Newsru.co.il з посиланням на прес-службу ЦАХАЛу, в ніч на 10 травня на території Сирії у відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території були атаковані більше 50 цілей.
За офіційними даними, серед них були: п'ять радарів сирійських ППО систем С-200 (SA5), С-75 Двіна (SA2), Панцир-С1 (SA22) і Бук-М1-2 (SA17).
Відзначається, що більшість ударів було завдано по базам, штабам і розвідувальним підрозділам угруповання Ель-Кудс іранського Корпусу вартових ісламської революції. Серед об'єктів також під удар ізраїльських ВПС потрапила іранська військова база на північ від Дамаска, склади озброєнь в міжнародному аеропорту Дамаска та інші об'єкти.
Також знищено автомобіль, з якого здійснювалися запуски ракет у бік Ізраїлю, що і спричинило обстріли у відповідь.
"Всі ізраїльські літаки, що брали участь в операції, благополучно повернулися на аеродроми базування", - підкреслили військові.
"В общем, РСЗО отстрелялась и быстренько убралась со своей огневой позиции. Точно так же делают россияне под Мариуполем, Авдеевкй или любым другим местом. Но выехать из населенного пункта не удалось. Бортовая видеокамера израильской ракеты запечатлела счастливый момент ее встречи с установкой.
Собственно говоря, события развивались примерно следующим образом. По территории Израиля ушел пакет РСЗО. «Железный Купол» перехватил те ракеты, которые могли представлять опасность для населения Израиля, остальные упали на пустынной местности. Место пуска ракет было сразу установлено и ВВС Израиля ушли в небо Сирии, отрабатывать цели, записанные за иранцами. Почти сразу была уничтожена та самая пусковая установка. Она успела уйти от места пуска на 2-3 км и поломалась насовсем. Но в это время сирийские ПВО попытались атаковать израильские самолеты, после чего – тоже были уничтожены. А потом, согласно сообщениям самих израильтян, были поражены: «разведывательные объекты, центры снабжения, военный лагерь к северу от Дамаска, склады оружия в районе международного аэропорта столицы Сирии, системы разведки и наблюдательные пункты, а также позиции в непосредственной близости к границе» и «три корочки хлеба», вернее – та самая РСЗО. В общей сложности было нанесено более 50 авиационных ударов, что уже сопоставимо с первой волной Томагавков, выпущенных США год назад. Это говорит о том, что Израиль начинает зачистку Сирии от всего, что представляет опасность, в первую очередь – от иранских «ихтамнетов». В общем, там сейчас показывают, что время гибридов прошло и что всех их отправляют на суд божий, чтобы уже там разбирались, кто из них заблудился, а кто – приехал в отпуск отдохнуть и послушать уникальную виолончель Ролдугина в развалинах Пальмиры. Израильтяне справедливо решили, что пора применять простой и всем понятный принцип, относительно Сирии: «иранский, значит – мертвый»."
gleb написав:Я рад за братьев-израильтян, меня вот только один вопрос волнует, пока мы за них радуемся, у нас то в ПВО все в порядке?
Нет, конечно. Но даже при том, что засланные с россии козачки-генералы годами уничтожали вместе с януковичем нашу армию, роССийские ихтамнеты и их приспешники в 2014г в первую очередь уничтожали наши объекты ПВО.