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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:48

  gleb написав:Подолянин Так а чем нам то поможет уничтоженный Панцирь (или не Панцирь), когда беда придет к нам? Чего все так ликуют?
Вы название темы читали? При чем тут Украина?
Просто недавно тут кто-то верещал про сбитые российскими вояками 100500 ракет. А сегодня тишина... И такое кино ))

Вот еще одну методичку за поребриком переписать придется:

С-300 уже не поставит рашка Асаду.

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Отказ от поставок систем С-300 в Сирию никак не связан с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя слова и.о. помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина в интервью газете "Известия".

"Технологически это [слова Кожина] увязывать с визитом Нетаньяху абсолютно неверно, потому что интервью давалось до визита Нетаньяху", - отметил представитель Кремля. Песков также напомнил, что Россия никогда не анонсировала такие поставки, а лишь заявляла, что в связи с ударами США и их союзников по Сирии оставляет за собой право сделать все необходимое в этой ситуации

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/5192407
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:52

Подолянин

Нетаньяху умный еврей, прошел с георгиевской ленточкой на Бессмертном полку и заработал отказ от С-300 в Сирии. Потому что патриот своего Израиля, не то что
Я всегда говорил, что евреи самая умная нация на планете.
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