Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
gleb написав:Подолянин Так а чем нам то поможет уничтоженный Панцирь (или не Панцирь), когда беда придет к нам? Чего все так ликуют?
Вы название темы читали? При чем тут Украина? Просто недавно тут кто-то верещал про сбитые российскими вояками 100500 ракет. А сегодня тишина... И такое кино ))
Вот еще одну методичку за поребриком переписать придется:
С-300 уже не поставит рашка Асаду.
СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Отказ от поставок систем С-300 в Сирию никак не связан с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя слова и.о. помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина в интервью газете "Известия".
"Технологически это [слова Кожина] увязывать с визитом Нетаньяху абсолютно неверно, потому что интервью давалось до визита Нетаньяху", - отметил представитель Кремля. Песков также напомнил, что Россия никогда не анонсировала такие поставки, а лишь заявляла, что в связи с ударами США и их союзников по Сирии оставляет за собой право сделать все необходимое в этой ситуации
Нетаньяху умный еврей, прошел с георгиевской ленточкой на Бессмертном полку и заработал отказ от С-300 в Сирии. Потому что патриот своего Израиля, не то что Я всегда говорил, что евреи самая умная нация на планете.