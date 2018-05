Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 59606162 Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:48 gleb написав: Подолянин Так а чем нам то поможет уничтоженный Панцирь (или не Панцирь), когда беда придет к нам? Чего все так ликуют? Так а чем нам то поможет уничтоженный Панцирь (или не Панцирь), когда беда придет к нам? Чего все так ликуют? Вы название темы читали? При чем тут Украина?

Просто недавно тут кто-то верещал про сбитые российскими вояками 100500 ракет. А сегодня тишина... И такое кино ))



Вот еще одну методичку за поребриком переписать придется:







СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Отказ от поставок систем С-300 в Сирию никак не связан с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя слова и.о. помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина в интервью газете "Известия".



"Технологически это [слова Кожина] увязывать с визитом Нетаньяху абсолютно неверно, потому что интервью давалось до визита Нетаньяху", - отметил представитель Кремля. Песков также напомнил, что Россия никогда не анонсировала такие поставки, а лишь заявляла, что в связи с ударами США и их союзников по Сирии оставляет за собой право сделать все необходимое в этой ситуации



Подробнее на ТАСС:

Нетаньяху умный еврей, прошел с георгиевской ленточкой на Бессмертном полку и заработал отказ от С-300 в Сирии. Потому что патриот своего Израиля, не то что

Я всегда говорил, что евреи самая умная нация на планете. freeze 4 Повідомлень: 7692 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2130 раз. Подякували: 2922 раз. Профіль 11 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14 freeze написав: Нетаньяху умный еврей, прошел с георгиевской ленточкой на Бессмертном полку и заработал отказ от С-300 в Сирии. Нетаньяху умный еврей, прошел с георгиевской ленточкой на Бессмертном полку и заработал отказ от С-300 в Сирии. В то время, когда фюрер прикручивал колорадскую ленточку Нетаньяху, произошло неожиданное:



Кстати, перед этим в Сирии на дороге перевернулся другой Панцирь. Результат - полный капремонт. В то время, когда фюрер прикручивал колорадскую ленточку Нетаньяху, произошло неожиданное:Кстати, перед этим в Сирии на дороге перевернулся другой Панцирь. Результат - полный капремонт. vladvlas Повідомлень: 422 З нами з: 22.12.08 Подякував: 7 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:53 vladvlas написав: В то время, когда фюрер прикручивал колорадскую ленточку Нетаньяху, произошло неожиданное: В то время, когда фюрер прикручивал колорадскую ленточку Нетаньяху, произошло неожиданное:



Что это у вас за сайт, не гуглится. Телеканал Звезда?



Лучше к уважаемым сайтам обратиться:

“The Russians were informed prior to our attack by the established mechanisms that we have,” Lieutenant-Colonel Jonathan Conricus told reporters without elaborating.



https://www.reuters.com/article/us-mide ... SKBN1IB0DR



А Панцирь облажался конечно в прямом эфире. Это бесспорно. На видео видно как Ахмед, Саид и Абдулла пошли отлить, и тут такая незадача. Я представляю их физиономии. По-моему в фильме Голый пистолет был точно такой же эпизод.



Армия Украины возвращает из «запасников» в боевой строй сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов.



На треть увеличится количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск ВС Украины, способных сбивать самолеты, крылатые ракеты, а также «беспилотники» врага. Таков мой оптимистический прогноз, если совместные усилия Министерства обороны, предприятий «Укроборонпрома», а также частных компаний, уже глубоко вовлеченных в решение актуальной задачи, будут результативными. Практически все типы ЗРК, которые за «избыточностью» были выведены из боевого состава в период с 2003 по 2013 гг., и к которым есть значительный запас ракет, получают шанс «тряхнуть стариной».



Сегодня защитный щит над Украиной держат зенитные ракетные системы и комплексы советской разработки двух типов. Это самоходные ЗРК средней дальности С-300ПС (SA-10B Grumble) и «Бук-М1» (SA-11 Gadfly). «Трехсотка» и «Бук» могут уничтожать цели противника на максимальных дальностях в 75 км и 32 км, и высотах до 27 км и 22 км соответственно. Количество дивизионов этих ЗРК - около полусотни. При высокой выучке личного состава и исправности всех ЗРК – это достаточно мощная сила. Но руководством Вооруженных Сил принято решение существенно усилить количественный состав отечественных средств ПВО. Это связано с необходимостью прикрытия наших войск в зоне соприкосновения с противником – как в позиционной, так и в активной обороне, а также с уплотнением прикрытия объектов первой категории. К таким объектам, в частности, относятся города-«милионники», атомные станции и плотины гидроэлектростанций.



В строй могут вернуться сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов и систем. Это три ЗРК малой дальности – самоходные «Куб» (2К12) и «Тор» (9К330) и пока транспортируемый С-125. Два средней дальности - С-300ПТ (транспортируемый, близкий родственник «штатного» самоходного С-300ПС) и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны, созданная для прикрытия маневренных боевых действий собственных войск С-300В1 (SA-12 Gladiator). И, наконец, «дальнобойная» С-200В.



Зенитная ракетная система большой дальности С-200В - особая тема. SA-5 Gammon – как Голиаф «холодной» войны. Он встал на службу в 70-х годах. Комплекс стационарный и вроде бы староват по нынешним меркам. Но есть нюанс. «Старожил» обладает ракетами с мощной боевой частью и способен поражать цели на дальности в 240 км и на высоте от 300 м до 40 км. Дивизионы С-200В способны уничтожать самолеты врага до того, как они долетят до рубежа, с которого они могут применить собственное вооружение. Также считается, что «двухсотка» не позволит приблизиться к Украине вражеским воздушным командным пунктам, самолетам-разведчикам и самолетам-постановщикам всех типов помех. Все это в комплексе может лишить противника возможности эффективно управлять воздушной операцией. Ну, хотя бы потому, что просто страшно.



В 2012 г. у нас в ЗРВ было четыре воинские части, которые были вооружены ЗРС С-200В. Группы дивизионов С-200В были размещены возле Львова, под Киевом, а также под Херсоном и Феодосией. Все они по итоговой проверке 2012 г. были признаны боеспособными. Но уже в начале 2013 г. решением тогдашнего Министра обороны Лебедева все они внезапно были признаны устаревшими. Их «сокращение» заняло буквально месяц. Отдельные элементы - например, кабели на позициях, так как это комплекс стационарный, - просто рубились топорами. Тогда же из боевого состава была выведена и Уманская зенитная ракетная бригада (три дивизиона), вооруженная комплексами С-300В1. В командовании ЗРВ до сих пор служат люди, которые поддержали оба этих решения. Самое время, наверное, у них спросить – почему?



Сегодня в Минобороны не исключают, что «двухсотка» еще пощиплет нервы российским воздушным командным пунктам и пилотам самолетов с боевой нагрузкой. Не исключено, что за реанимацию «двухсотки» возьмется КБ Южное и сделает ракету для этой системы твердотопливной. Но это вряд ли произойдет до конца года, хотя по остальным комплексам проверочные стрельбы планируется провести уже до конца 2018 г. По крайней мере, в этом заинтересовано Минобороны.

Учитывая объем необходимых работ, технологические ограничения и жесткие строки - это сложная задача. По некоторым ЗРК нет ремонтной документации. Поэтому фактические нужно провести обратный инжиниринг блоков и узлов, их отремонтировать или восстановить, и обеспечить применение комплексов по назначению. При этом от предприятий «Укроборонпрома» и частных компаний модернизации комплексов, которые они берут в средний восстановительный ремонт, пока не требуется. Хотя некоторые из ЗРК, в частности, тот же С-125М «Печора» обладает существенным потенциалом для наращивания боевых возможностей. За счет установки на ракеты 5В27Д новых полуактивных или активных головок наведения, которые разработаны киевской компанией «Радионикс» дальняя граница зоны поражения С-125М увеличивается по дальности с 18 до 40 км, по высоте - с 18 до 25 км. В максимально «навороченной» версии появляется возможность обстреливать восемь вражеских целей одновременно. Работа комплекса с пусками ракет с полуактивной головкой уже проверена практикой. У зарубежного заказчика.



Ответственность за весь «реанимационный пакет» по продлению ресурса ракет к зенитным ракетным комплексом, которые сегодня стоят на вооружении ВС Украины, а также к тем, которые будут введены в состав ЗРВ в ближайшей или среднесрочной перспективе, за исключением «двухсотки», возложена на государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», во взаимодействии с другим киевским предприятием, «Визар», также входящим в состав ГК «Укроборонпром». Как известно, во времена Советского Союза на предприятии «Визар» собирались ракеты к ЗРК С-300. На «Визаре» такое есть ряд необходимой контрольно-измерительной аппаратуры для проверки параметров ракет.



Модернизация или разработка новых образцов зенитных ракетных комплексов для ВС Украины – следующий этап в усилении отечественного противовоздушного щита. Проекты есть по комплексам малой, средней и большой дальности. Причем, что интересно, с использованием уже существующего промышленного и технологического задела. По утверждению разработчиков, с которыми я общался, на результат под испытания можно будет выйти уже в течение двух лет. Причем с весьма вменяемым финансированием. Ставка сделана максимально на свои возможности. Но помощь или партнерство со стороны западных компаний будет необходимо для приобретения современной элементной базы с требуемыми характеристиками. Пока с этим «пробои». Но это уже другая, более долгая история, о деталях которой – в следующий раз. А пока задача номер один формулируется просто. Стрелять должно все, что есть. На вопрос ведущего WDR, главы Media Training Devision DW-Akademie Удо Пренцеля, почему российского Сбербанка нет в российском Крыме, Герман Греф ответил:



"Потому и нет, что Крым это территория Украины, с точки зрения международного финансового сектора и мы придерживаемся этой позиции. Если говорить упрощенно, то для Сбербанка Крым это не Россия" - сказал Герман Греф.



П.С.

И вообще, из всех советско/российских систем ПВО, реальную эффективность с подтверждённым доказательствами показал комплекс Бук на Донбассе. Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 2946 З нами з: 07.06.12 Подякував: 678 раз. Подякували: 682 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 тра, 2018 08:54 Re: Імперські амбіції сусіда freeze написав: Что это у вас за сайт, не гуглится. Телеканал Звезда? Что это у вас за сайт, не гуглится. Телеканал Звезда? Это просто смИшная картинка с сайта пропаганд.нов. Разумеется, русликов в Сирии предупредили, что будут бить иранцев, но те, видимо, решили пошалить и изобразить "ответку". Результат оказался предсказуемым. freeze написав: Лучше к уважаемым сайтам обратиться: Лучше к уважаемым сайтам обратиться: Согласен. Звезду оставим для команды волгарей.



Уверен, что у амеров, такого видео гораздо больше, просто пока его время не пришло. Это просто смИшная картинка с сайта пропаганд.нов. Разумеется, русликов в Сирии предупредили, что будут бить иранцев, но те, видимо, решили пошалить и изобразить "ответку". Результат оказался предсказуемым.Согласен. Звезду оставим для команды волгарей.Уверен, что у амеров, такого видео гораздо больше, просто пока его время не пришло. vladvlas Повідомлень: 422 З нами з: 22.12.08 Подякував: 7 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 тра, 2018 13:07 из всех советско/российских систем ПВО, реальную эффективность с подтверждённым доказательствами показал комплекс Бук на Донбассе.



Ну на Донбассе пацаки сбили все-таки гражданский Боинг, не имевший никакой защиты.

